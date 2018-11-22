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梁志麟﹕美元難再上 日圓有支持

【明報專訊】市場繼續關注英國脫歐的發展。脫歐方案公布後，保守黨疑歐派有意向首相文翠珊發動不信任動議，但至今仍未有足夠票數，似乎下台風險暫時消除。雖然有民調顯示支持文翠珊留任首相的比率較之前上升，但這不代表脫歐方案將有足夠票數獲國會通過。政治不明朗下，料英鎊於1.27至1.30整固後反覆向下，後市繼續受消息主導。

政治因素不明朗 英鎊料反覆向下

另一方面，近期美國聯儲局官員的言論出現變化。繼上周聯儲局副主席克拉里達發表鴿派言論後，周二明尼阿波利斯聯儲銀行長卡什卡里表示，當局應暫停加息以觀察經濟的變化。以基本面而言，領先指標顯示美國就業市場仍然強勁。雖然油價由高位回落，但薪金穩步增長將支持通脹，惟股市下跌及長短息差收窄反映經濟增長放緩，不排除當局明年上半年後暫停加息。加息預期降溫下，料限制美匯指數於95.8至97.4整固。

市場繼續觀望意大利財政問題的發展，歐元暫時於1.1270至1.1470整固。歐元兌瑞郎反覆向下，料美元兌瑞郎可下試0.9850。

商品貨幣方面，奶製品價格指數於周二的拍賣中錄得七連跌，將限制紐元短線於0.6710至0.6880整固。市場觀望下周五展開的二十國集團（G20）峰會能否緩和中美貿易戰，料澳元短線於0.7180至0.73整固。

市場觀望G20峰會 澳元料整固

雖然油組下月公布減產幅度，但未有結果前，預期美國原油庫存上升將利淡油價及加元後市。不過短線美元兌加元處於上升通道頂部，加上美元升勢放緩下，料限制匯價於1.3130至1.34整固。

日本今早公布10月份按年通脹，雖然市場預期由1.2%升至1.4%，但經濟及薪金增長未見加快，未來通脹難以好轉。美日長債息差回落下，料限制美元兌日圓於112至113.40整固。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

相關字詞﹕中美貿易戰 澳元 紐元 加元 g20峰會 瑞郎 歐元 美元 日圓 英鎊

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