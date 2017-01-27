憧憬加息放緩 美股早段急彈 MNI：明年初儲局討論停加息

MNI的報道稱，聯儲局在12月加息幾乎毫無懸念，不過有關暫停緊縮的討論，將從明年3月的會議活躍起來，到明年6月勢將更為活躍。事實上，聯儲局主席鮑威爾上周對加息路徑釋出微妙信息。

他暗示明年暫停加息的條件，是美國經濟面臨三大阻力，包括全球需求放緩、財政刺激作用消退，以及加息對經濟的滯後影響。他認為，隨着美國樓市增長放緩，以及財政刺激作用逐步消退，不得不思考還能加多少息。

耐用品訂單遜預期 惹經濟憂慮

近期聯儲局多名官員也釋出類似信息。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）稱，聯儲局的短期利率愈來愈接近中性水平，聯儲局尤其需要以數據為依據，制定利率政策。摩根士丹利首席經濟學家Chetan Ahya指出，聯儲局的口風出現微妙變化，透露在利率達中性水平後政策會有一定靈活性。

道指標指今年升幅蒸發

不過摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner預計，利率要升至中性水平才有可能暫停加息，而這要在今年12月、明年3月和6月3次加息後才會發生。美股經歷周一、二大跌後，道指和標普500指數抹去今年升幅（見圖）。高盛周二的股價跌至191.34美元，跌穿帳面價值，是逾兩年來首次，成為今年以來表現最差的道指成份股。高盛股價昨早段反彈1%。

新債王：美股仍太貴

有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）稱，美股近期遭拋售，惟作為避險資產的美國國債沒有出現價格下行。這種平靜的拋售意味美股仍然太貴，未來仍有很大下跌空間。

（綜合報道）

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