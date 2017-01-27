經濟
國際金融
下一篇 上一篇

憧憬加息放緩 美股早段急彈 MNI：明年初儲局討論停加息

【明報專訊】昨公布的美國10月耐用品訂單初值按月跌4.4%，跌幅大於預期，為去年7月以來最大跌幅，引發對經濟持續擴張的憂慮。德交所旗下國際市場新聞社（MNI）昨引述匿名的聯儲局資深人士消息稱，聯儲局開始考慮暫停逐步收緊貨幣政策，並可能最早在明年春季停止加息周期。市場憧憬加息暫緩，美股昨早段反彈，道指升逾百點，納指升逾1%。FAANG（facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和Google母公司Alphabet）五大強勢股早段全部上漲，費城半導體指數升1.38%，假期前大市向好。周四為美國感恩節假日休市，周五美股將提早收市。

MNI的報道稱，聯儲局在12月加息幾乎毫無懸念，不過有關暫停緊縮的討論，將從明年3月的會議活躍起來，到明年6月勢將更為活躍。事實上，聯儲局主席鮑威爾上周對加息路徑釋出微妙信息。

他暗示明年暫停加息的條件，是美國經濟面臨三大阻力，包括全球需求放緩、財政刺激作用消退，以及加息對經濟的滯後影響。他認為，隨着美國樓市增長放緩，以及財政刺激作用逐步消退，不得不思考還能加多少息。

耐用品訂單遜預期 惹經濟憂慮

近期聯儲局多名官員也釋出類似信息。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）稱，聯儲局的短期利率愈來愈接近中性水平，聯儲局尤其需要以數據為依據，制定利率政策。摩根士丹利首席經濟學家Chetan Ahya指出，聯儲局的口風出現微妙變化，透露在利率達中性水平後政策會有一定靈活性。

道指標指今年升幅蒸發

不過摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner預計，利率要升至中性水平才有可能暫停加息，而這要在今年12月、明年3月和6月3次加息後才會發生。美股經歷周一、二大跌後，道指和標普500指數抹去今年升幅（見圖）。高盛周二的股價跌至191.34美元，跌穿帳面價值，是逾兩年來首次，成為今年以來表現最差的道指成份股。高盛股價昨早段反彈1%。

新債王：美股仍太貴

有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）稱，美股近期遭拋售，惟作為避險資產的美國國債沒有出現價格下行。這種平靜的拋售意味美股仍然太貴，未來仍有很大下跌空間。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

新世界頻購安老院 建銀髮產業鏈 成立健齡企業「仁山優社」 投資14億規模全港最大
新世界頻購安老院 建銀髮產業鏈 成立健齡企業「仁山優社」 投資14億規模全港最大
規模與松齡相若 跟地產有協同效應
規模與松齡相若 跟地產有協同效應
港股倒升131點 夜期重上26000
港股倒升131點 夜期重上26000
港元拆息連跌6日 港美息差10年新高
港元拆息連跌6日 港美息差10年新高
穆迪：港樓價料未來年半最多跌兩成
穆迪：港樓價料未來年半最多跌兩成
REA調查：67%受訪港人1年內無置業計劃
REA調查：67%受訪港人1年內無置業計劃
恒生匯豐重組 港註冊公司控股 刪海外公司股東 分析：方便金管局監管
恒生匯豐重組 港註冊公司控股 刪海外公司股東 分析：方便金管局監管
話你知﹕金融海嘯後訂處置條例 確保大型銀行可自救
話你知﹕金融海嘯後訂處置條例 確保大型銀行可自救
龍湖：無意加快港發展 佈局大灣區
龍湖：無意加快港發展 佈局大灣區
養老業務現為「點心」 需求料3年後才湧現
養老業務現為「點心」 需求料3年後才湧現
官永義旗下兩公司換產 今復牌
官永義旗下兩公司換產 今復牌
莎莎半年多賺85% 派息倍增 高鐵站分店「好理想」 擬附近多開
莎莎半年多賺85% 派息倍增 高鐵站分店「好理想」 擬附近多開
維他奶料下半年純利增長放緩
維他奶料下半年純利增長放緩
內地傳合併寶武鞍鋼 以達行業目標
內地傳合併寶武鞍鋼 以達行業目標
被指違規經營支付 美圖：將整改
被指違規經營支付 美圖：將整改
庫存增 油價升幅收窄
庫存增 油價升幅收窄
歐盟否決意預算案
歐盟否決意預算案
亞馬遜傳競購迪士尼電視網絡
亞馬遜傳競購迪士尼電視網絡
張兆聰﹕向深度下跌高波幅股埋手
張兆聰﹕向深度下跌高波幅股埋手
梁志麟﹕美元難再上 日圓有支持
梁志麟﹕美元難再上 日圓有支持
盧志威﹕美股未跌完 撈EV/EBITDA低廉股份
盧志威﹕美股未跌完 撈EV/EBITDA低廉股份
李曉佳﹕新經濟之殤 美圖玩完？
李曉佳﹕新經濟之殤 美圖玩完？
技術取勝﹕鞍鋼反彈受制10周線
技術取勝﹕鞍鋼反彈受制10周線
劉思明﹕粉飾櫥窗效應 物管股可吼
劉思明﹕粉飾櫥窗效應 物管股可吼
周顯﹕「李嘉誠賣嘢 你要醒定」
周顯﹕「李嘉誠賣嘢 你要醒定」
湯文亮﹕David Webb 可能枉作好人
湯文亮﹕David Webb 可能枉作好人
沙田市中心半年來首失守500萬 嘉湖3房低見473萬 一周跌價11萬
沙田市中心半年來首失守500萬 嘉湖3房低見473萬 一周跌價11萬
愉翠苑未補價見428萬 今年新低
愉翠苑未補價見428萬 今年新低
麥玲玲斥1748萬 入市寶馬山花園
麥玲玲斥1748萬 入市寶馬山花園
泓碧突增多項付款優惠 最快下周開售
泓碧突增多項付款優惠 最快下周開售
財團2.56億收購西營盤舊樓32伙
財團2.56億收購西營盤舊樓32伙
代理統計：新地近4月沽2124伙
代理統計：新地近4月沽2124伙
烏托邦資產管理毛宇峯：沽清港住宅 換馬商舖英國樓
烏托邦資產管理毛宇峯：沽清港住宅 換馬商舖英國樓
2010年起買領展收息做慈善捐款
2010年起買領展收息做慈善捐款