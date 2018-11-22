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內地傳合併寶武鞍鋼 以達行業目標

【明報專訊】彭博引述知情人士報道，內地計劃將寶武集團和鞍鋼集團合併重組，以達至中央設下的未來數年行業集中度目標，以及寶武集團自身的未來產量目標。知情人士稱，寶武集團計劃於2021年達到產能1億噸。中央設下的行業集中度目標是，鋼鐵產業首10家於至2020年的集中度達60%。受到有關消息刺激，鞍鋼集團於香港上市的鞍鋼股份（0347），股價升2.66%。

鞍鋼股價升逾2%

繼寶鋼及武鋼在兩年前完成合併成為寶武集團後，寶武集團旗下上市的寶武股份在周一公布，董事長戴志浩因為工作關係呈辭；同日鞍鋼集團公布，委任戴志浩為董事、總經理。戴志浩自1983年起，在寶鋼集團一直任職，並到寶鋼及武鋼合併後，出任董事、總經理，其後出任董事長職務。

彭博引述知情人士稱，這表明內地有意進一步整合鋼鐵企業，計劃將寶武和鞍鋼集團合併重組，但尚存變數。若然兩家集團完成合併，其規模將超越安賽諾米塔爾。按兩家集團在2017年的合計年產量1.01億噸而言，比現時處於龍頭位置的安賽諾米塔爾，超出400噸。在今年傳出寶武及鞍鋼合併的消息前，今年9月份已經有報道指，寶武集團正在磋商收購馬鋼集團。彭博引述寶武及鞍鋼集團均表示，未有聽聞有關消息。

相關字詞﹕安賽諾米塔爾 戴志浩 鞍鋼股份 鞍鋼集團 寶武集團

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