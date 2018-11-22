維他奶料下半年純利增長放緩

指受人民幣貶值影響

維他奶上半年收入及溢利均錄高雙位數增長，期內收入按年增22%至44.48億元，除稅前溢利亦升26%至7.03億元。集團在記者會上解釋，主要受惠內地業務增長強勁，受益於銷量顯著增加、原材料成本降低等因素。集團的內地業務收入上半年便升33%。

維他奶首席財務總監劉健成指，原材料價格較去年同期下降的幅度顯著，整體人民幣平均匯率相比去年同期升值，有利以港幣計算的業績表現，但今年3月起人民幣持續貶值，加上增長強勁的高基數效應下，集團預期雖然內地仍為增速最快的市場，下半年收入增長將放緩。其他市場方面，港澳及出口收入升4%，澳洲及新西蘭升5%，新加坡升9%。受銷量增加帶動，公司上半年毛利升 25%至24.08億元；派中期息每股3.8仙，與去年同期相同。

集團行政總裁陸博濤強調，仍然對下半年增長穩健有信心；公司會留意原材料價格變動，包括審慎注意中美貿易戰影響，但公司有與內地農場簽訂大豆供應的長期合約，能夠鎖定部分原材料成本，短期內未見有產品加價的需要。