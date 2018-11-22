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莎莎半年多賺85% 派息倍增 高鐵站分店「好理想」 擬附近多開

【明報專訊】莎莎（0178）公布截至9月底中期業績，營業額按年升16.3%至41.4億元，純利2.03億元，按年增長84.5%，派中期息7仙，較去年同期派每股3.5仙增長一倍之餘，派息比率亦達107%。莎莎9月於高鐵西九龍站開設一間分店，門店面積約600方呎，截至9月底港澳合計有120間店。主席及行政總裁郭少明未有透露高鐵站店實際銷售表現，不過強調「生意好理想」。

明報記者 蕭嘉聰

莎莎昨午公布業續，股價隨即炒高，曾創一個月新高，收市升3.55%至3.5元。郭少明指自己亦有去東涌視察環境，相信未來會在高鐵及港珠澳大橋附近開設更多分店，預計高鐵周邊就開設1至2間分店，門店面積約為1000方呎。高鐵及港珠澳大橋落成後，郭少明認為，短期依然以觀光客為主，實際購物時間不多，加上高鐵班次不算頻密，但相信稍後可帶動消費客群，有助本港零售，預測最快明年就有更多自由行旅客來港。他笑言，對莎莎最重要的是人流，強調「人流好、生意就會做得好」。

11月首3周銷售「不太理想」

郭少明表示，自己向來是零售市道的「大好友」，但目前對未來看法趨保守，預計中美貿易戰的影響將持續至第三季，加上欠缺增長動力，莎莎港澳同店銷售或維持高單位數增長，將密切關注貿易戰的動向。

郭少明指出，集團首季的業績亮麗，但隨着中美貿易戰衝突更激烈，第二季已見有影響。他續稱，人民幣今年貶值約8%，而且環球股市動盪，不論是本地客人或內地遊客的消費氣氛均受影響，即使臨近聖誕節，11月首3周的銷售表現亦不太理想。莎莎首季及第二季的平均每宗交易金額增長為11.7%及2.7%，郭少明預計，第三季的增幅與第二季相若，比起首季增長明顯大幅放緩，莎莎會致力推廣聖誕優惠，並加強產品選擇，減低貿易戰帶來的損失。

加強產品選擇 減貿戰衝擊

莎莎內地業務就繼續錄得虧損，以人民幣為單位，零售銷售額按年下跌1.8%，同店銷售亦跌2%，整體虧損達1354.6萬元人民幣。郭少明指，內地的開店計劃會更保守，首要任務要經營好現有分店，加強自家品牌銷量提升毛利，相信下半年的虧損可大幅收窄，表現勝過上半年，不過可否扭虧為盈仍要視乎未來數個月的表現。

相關字詞﹕中美貿易戰 自由行 消費氣氛 聖誕節 港珠澳大橋 高鐵 郭少明 莎莎

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