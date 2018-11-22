養老業務現為「點心」 需求料3年後才湧現

邵明曉解釋，暫時不願投資太多在養老及長租項目，主要是「時機未到」；他預料，養老需求於3至5年後開始湧現，要等待願意花錢買服務的「60後」退休才趁機再擴大規模。

待「60後」退休才擴規模

龍湖在重慶的養老公寓位於重慶九龍坡區，設有6層，共有151間房間，目前開放兩層，有7位老人家入住。養老公寓具備照顧長者生活及護理需要的設施，包括中醫師駐守服務及物理治療室，令長者在公寓可以持續訓練自理能力。不過，養老公寓收費不低，每張床位每月6000至8000元人民幣，再以長者的健康程度決定其他額外收費項目。

至於長租公寓，形式與香港的共享居住空間相差不大，主要以單身年輕女士入住，租約由3個月到1年不等。龍湖已在內地36個城市以「冠寓」品牌經營長期公寓，集團在重慶開設約千個房間，預計年內會多開3000個房間。

值得一提的是，長租公寓會由不同的年輕管家管理，不時舉辦活動加強租客互動，亦吸引不同的網紅到公寓拍照及直播，達到側面的市場推廣效果。