龍湖：無意加快港發展 佈局大灣區

適時再投地 港樓基本沒問題

邵明曉指，集團非常關注香港市場，希望透過啟德項目加深對香港市場的了解，「可能適當的時候再拿」。邵明曉認為，香港樓價下跌為技術性回落，由於香港是個自由市場，樓市會因為加息等因素而自行調整，只要不再出現1997年或2003年等斷崖式下跌，基本上是沒有問題的。不過他強調，香港不是龍湖的主要目標城市，不會一下子競投多個項目，暫時會以整個大灣區佈局來規劃發展。

料大灣區面臨更嚴厲調控

集團副行政總裁胡若翔補充，華南地區將面對更嚴厲的政府調控，尤其是大灣區；有別於2008年到2014年以杭州為發展指標城市，新一輪的調控力度會集中在大灣區，因該區基建項目相繼落成，國家亦會加大監控力度，惟區內房地產基本面仍是不錯。內地政府近年提倡加強內需，鼓勵消費。但現時內地經濟增速放緩，消費力量略見疲弱。龍湖在重慶有不少商業項目，邵明曉稱，集團定位清晰，就是在一二線的中心大城市，目標客群為可負擔高消費的中產家庭，所以對公司的商業項目仍有信心。

發展重慶參考東京香港規劃

龍湖在重慶的發展主要是以中心商圈為主，但最近與政府合作，在沙坪垻高鐵站上蓋開展「龍湖光年」項目，建設商業大廈及周邊的商業發展及管理。集團表示，該項目參考東京及香港等高密度城市，以垂直升降的概念帶動人流，打破內地慣有的橫向發展。

近月不少小型內房資金鏈斷裂，有不少開發商拍賣整個物業項目，流拍事件亦頻現。邵明曉表示，內地土地流拍的情况很正常，是市場行為。他預料，今年底到明年初將會見到很多土地被拿出來拍賣，而集團一直對「北上廣深」（北京、上海、廣州和深圳）的土地非常感興趣，不過前提是要留意拍賣價格，集團不拿貴地，買地會視乎集團負債率，目標是不高於60%。

（明報記者陳惠恩重慶報道）