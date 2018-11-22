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恒生匯豐重組 港註冊公司控股 刪海外公司股東 分析：方便金管局監管

【明報專訊】恒生銀行（0011）昨日宣布重組計劃，簡化間接控股股東的架構，改由一家在香港註冊成立的公司，透過持有香港上海匯豐銀行，而間接控股恒生。這是為了應對金管局針對「大到不能倒」銀行所定下的《處置條例》，以便在不能持續經營時減低對金融體系構成的風險。匯豐及恒生均表示，計劃純屬法律實體重組，並不會影響匯豐及恒生的業務和管理。

原由4家海外公司間接控股

恒生的重組計劃在周二完成。重組前，匯控（0005）透過4間分別在荷蘭、英格蘭及威爾斯註冊成立的公司，以持有香港上海匯豐銀行，從而持有恒生62.142%股權（見圖）。重組後，這4家在海外註冊的公司，不再間接控股恒生，新的架構是由匯控透過香港註冊公司HSBC Asia Holdings Limited，取得香港上海匯豐銀行的控制權，從而控股恒生。恒生銀行的最終控股股東仍然是匯控，匯控持有恒生的股權佔比大致上沒改變。證監會已豁免因重組計劃而要作出的強制全面要約責任。

匯控持恒生比重大致不變

恒生解釋指，HSBC Asia Holdings Limited取得香港上海匯豐銀行的控制權，主要原因為符合金管局及其他監管機構若干監管規定，以落實執行香港上海匯豐銀行的「首選處置策略」。

《處置條例》於2016年獲立法會通過並在去年7月生效，條例賦予金管局權力，可迅速果斷地處理銀行倒閉（見另稿），而每家銀行都要制定首選處置策略。

金管局發言人昨日回應指，不評論個別機構事宜，但表示會與銀行合作，推行與提高處置可行性所需有關法律架構的變動，令首選處置策略有效實施。

至於其他銀行是否需要改變，將視乎個別情况、現行的法律架構以及金管局就該銀行制定的首選處置策略而定。

早前匯豐曾經解釋指，根據《處置條例》，監管機構可選擇若干方案，處置不能持續經營的銀行，此類方案包括「自救方案」 （bail-in），使股東及某些債權人承擔虧損，讓不能持續經營的銀行重整資本。為了確保自救方案有效，銀行須具備充足的「吸收虧損能力」。而匯豐認為較理想的解決策略，是在香港透過一家中介控股公司，作為解決機制的實體，確保有足夠的吸收虧損能力推行自救方案。

事實上，匯豐早在去年8月已作出類似恒生今次的重組計劃，在香港設立一家名為「匯豐環球服務（香港）」的新公司，在本質上與恒生今次的重組相同，旨在支援銀行的業務恢復及處置程序規劃。

明報記者 廖毅然

相關字詞﹕自救方案 大到不能倒 金管局 處置條例 恒生 匯豐

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