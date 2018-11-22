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穆迪：港樓價料未來年半最多跌兩成

【明報專訊】穆迪發布報告，預期香港一手樓總成交額會在未來12至18個月減少10%至15%，二手市場減價15%至20%的個案增加，最終會影響一手市場有類似跌幅。

不過，近期樓市求過於供，積壓的需求會支持樓市成交量。因為過去兩年合約銷售強勁，發展商資金流動性充足，預料發展商不會大幅減價。

發展商流動性充足 一手樓難大劈價

穆迪企業融資部副總裁兼高級分析師劉致伶表示，一手樓價和成交量的預期調整只是回到2017年第四季水平，反映樓價只是稍作調整，而非進入下行周期。若要樓價大幅下跌，除非出現不可預期的震盪，例如2003年爆發SARS疫症，或宏觀經濟明顯惡化。

此外，報告預料，零售店舖租金會在未來12至18個月持平，中美貿易戰致零售和資本市波動影響本地零售市場，人民幣貶值對中國內地訪港旅客的零售需求，特別是對奢侈品造成影響，惟部分影響受租約不同的到期時間和必需品促銷增加所抵消。報告亦預期，未來12至18個月的甲級寫字樓租金收入會有中至高單位數增長。

零售舖租料持平 甲廈料錄增長

穆迪預期，受過去兩年樓宇強勁預售和穩定辦公室租金所支持，該行追蹤的10家香港地產商，在2018至2019年財政年度的利息、折舊、攤銷及稅前利潤（EBITDA）會有高單位數增長。

不過經濟放緩和市况波動會減少今年第四季以後的住宅合約銷售，預期EBITDA最終會在2020年倒退。

相關字詞﹕經濟放緩 穆迪 人民幣貶值 樓市 貿易戰 中美貿易戰

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