港股倒升131點 夜期重上26000

北水連續3日淨流入騰訊

周二美國蘋果及能源股急挫，納指跌穿7000點，道指更大跌551點。但騰訊（0700）昨日早段跌1.6%後隨即倒升，收市報289.6元，升2.84%。「北水」連續3日淨買入騰訊，昨日錄得4.1億元淨買盤。瑞聲科技（2018）及舜宇光學（2382）均升近2%。周二大跌的友邦（1299）回升1.1%。

內地房貸息下調 內房做好

內地《21世紀經濟報道》指，除上海因本身房貸利率已處於低位未見下調外，北京、深圳、廣州、杭州、寧波、南京、佛山等房地產熱門城市出現部分銀行下調房貸利率的現象，首套房基準利率上浮幅度普遍下調5個百分點，而且這趨勢正在繼續擴大。此消息加上中金、德銀相繼唱好內房股，碧桂園（2007）昨日升4.9%，是表現最好的恒指成分股。中國恒大（3333）升5.4%，中小型內房升幅更大，合景泰富（1813）升逾8%。

油價大跌，「三桶油」均跌。中海油（0883）跌2.5%，是表現最差成分股。中石油（0857）及中石化（0386）均跌逾1%。

分析：觀望習特會 料窄幅橫行

瑞士寶盛私人銀行高級證券分析師周雯玲估計，市場等待月底「習特會」的結果，若無壞消息，預計港股可以在年底前得以喘息，因為今年恒指的高低波幅達9000點，即使是做淡的也會暫時收手，觀望明年走勢。但她認為，港股沒有進一步下跌空間，不代表可以回復升浪，短期而言應會窄幅橫行。