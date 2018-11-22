規模與松齡相若 跟地產有協同效應

據仁山優社行政總裁佘雋知介紹，公司主要對象是40歲或以上熟齡及65歲或以上的銀髮族，因中高端醫療養老市場潛力龐大，香港65歲以上人口將在2036年增至237萬，佔人口的26.5%。本港醫養消費市場將由2016年的648億元，增至2036年的1392億元，內地更會由2016年的5萬億元增至2030年20萬億元。

事實上，隨着中港發展商競爭加劇，發展商均不能再依賴單一地產業務，紛紛展開不同產業如醫療、養老、教育等增值業務以輔助地產發展，提供「一條龍」的服務吸納自身龐大業主網絡的消費藍海，如鄭志剛本身便早已透過周大福企業在去年收購教育名牌維多利亞幼稚園的其中8間分校，又聯同其妻子余雅穎在年初成立「周大福教育集團」，專門經營教育業務。

一條龍增值服務輔助地產發展

除新世界外，這種模式一向為內地發展商偏愛，近年攻港的小型內房萊蒙（3688）甚至來港複製這種經營模式，表明積極開拓「房地產+」，積極開拓教育、醫療業務。集團在今年收購了九龍塘啟思幼稚園地皮，又與該營辦團體成立合營企業，並另在港註冊「萊蒙醫療投資（香港）有限公司」等。