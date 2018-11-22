新世界頻購安老院 建銀髮產業鏈 成立健齡企業「仁山優社」 投資14億規模全港最大

明報記者 方楚茵

鄭志剛表示，仁山優社旗下康健專務服務中心目前已設於天后、何文田，他強調項目非單純的安老服務，而是結合科研及專業護理團隊，並運用大數據開創線上線下醫養產業平台，並解釋今次成立仁山優社，目的是建造新世界的生態圈，在地產及商業以外，提供一站式醫療、生活服務。談到業務何時能對新世界有顯著貢獻時，鄭志剛則表示需要時間發展，但對客戶服務能大大增值。

目標中港兩地擁4000牀位

新世界今次進軍銀髮市場相當積極，鄭志剛表示，項目現已投資4億元，未來4至5年再投放10億元，他透露已在港收購一些安老院舍，現已可提供超過1000個牀位，但需先為院舍增值才再披露，望未來增至中港共4000張牀位。他稱，仁山優社旗下項目內部回報率料達10%至15%，估計5年會達至成熟期。細分的回本期則為護老服務6至7年，養生服務回本期介乎2至3年，養老服務回本期4至5年。

翻查資料，目前新世界除系內已擁有「嘉頤」護老品牌，新世界創齡服務總監甘綺玲近年亦登記成為不少安老院公司董事，包括香港仔的廣安護老之家、深水埗順恩護老中心（見表），估計或與仁山優社進一步擴張有關。據社署網站資料顯示，上述的公司已擁至少687個宿位，當中非資助宿位達463個。

事實上，新世界並非首次踏足安老事業。當中「嘉頤」實為新世界旗下老品牌，新世界在2000年曾將旗下荃灣海濱商場約3萬方呎樓面改造為「超豪護老院」，由嘉頤護理公司管理，並命名為海濱護老中心。

不過，新世界在2012年以逾5億元將物業易手至宏安（1222），並再在2015年再易手至「舖王」鄧成波家族。另外，甘綺玲擔任董事的悉護專業護理服務，據網上資料顯示，主要提供24小時上門私家看護服務、陪診及陪月等服務，並設有護理員證書課程。

鄭志剛：不需要重整系內相關業務

提及新創建（0659）本身擁有港怡醫院、聯合醫務中國，又與周大福企業合資成立醫療資產管理有限公司，今次再加上仁山優社，會否進行業務重整，鄭志剛指不需要重整，系內亦已與聯合醫務於內地合作，養生養老產業會結合集團現有的醫療業務，包括新創建旗下港怡醫院及新世界在北京、上海、廣州等地的綜合醫療中心，資源共用共享，發揮協同效應。集團又計劃明年將仁山優社的管理服務拓至大灣區，先落戶深圳、佛山、順德等地，並再擴至其他城市。