經濟
下一篇

新世界頻購安老院 建銀髮產業鏈 成立健齡企業「仁山優社」 投資14億規模全港最大

【明報專訊】新世界（0017）公布豪擲14億元進軍中港醫療養老市場。集團執行副主席兼總經理鄭志剛昨出席旗下健齡服務企業「仁山優社（Humansa）」活動時表示，擬投資逾14億元在港擴充，目標在中港兩地擁有4000張牀位。翻查資料，新世界旗下部分公司高層已獲委任為多家安老院公司董事，估計已掃入香港仔、深水埗多間安老院，為擴張鋪路。

明報記者 方楚茵

鄭志剛表示，仁山優社旗下康健專務服務中心目前已設於天后、何文田，他強調項目非單純的安老服務，而是結合科研及專業護理團隊，並運用大數據開創線上線下醫養產業平台，並解釋今次成立仁山優社，目的是建造新世界的生態圈，在地產及商業以外，提供一站式醫療、生活服務。談到業務何時能對新世界有顯著貢獻時，鄭志剛則表示需要時間發展，但對客戶服務能大大增值。

目標中港兩地擁4000牀位

新世界今次進軍銀髮市場相當積極，鄭志剛表示，項目現已投資4億元，未來4至5年再投放10億元，他透露已在港收購一些安老院舍，現已可提供超過1000個牀位，但需先為院舍增值才再披露，望未來增至中港共4000張牀位。他稱，仁山優社旗下項目內部回報率料達10%至15%，估計5年會達至成熟期。細分的回本期則為護老服務6至7年，養生服務回本期介乎2至3年，養老服務回本期4至5年。

翻查資料，目前新世界除系內已擁有「嘉頤」護老品牌，新世界創齡服務總監甘綺玲近年亦登記成為不少安老院公司董事，包括香港仔的廣安護老之家、深水埗順恩護老中心（見表），估計或與仁山優社進一步擴張有關。據社署網站資料顯示，上述的公司已擁至少687個宿位，當中非資助宿位達463個。

事實上，新世界並非首次踏足安老事業。當中「嘉頤」實為新世界旗下老品牌，新世界在2000年曾將旗下荃灣海濱商場約3萬方呎樓面改造為「超豪護老院」，由嘉頤護理公司管理，並命名為海濱護老中心。

不過，新世界在2012年以逾5億元將物業易手至宏安（1222），並再在2015年再易手至「舖王」鄧成波家族。另外，甘綺玲擔任董事的悉護專業護理服務，據網上資料顯示，主要提供24小時上門私家看護服務、陪診及陪月等服務，並設有護理員證書課程。

鄭志剛：不需要重整系內相關業務

提及新創建（0659）本身擁有港怡醫院、聯合醫務中國，又與周大福企業合資成立醫療資產管理有限公司，今次再加上仁山優社，會否進行業務重整，鄭志剛指不需要重整，系內亦已與聯合醫務於內地合作，養生養老產業會結合集團現有的醫療業務，包括新創建旗下港怡醫院及新世界在北京、上海、廣州等地的綜合醫療中心，資源共用共享，發揮協同效應。集團又計劃明年將仁山優社的管理服務拓至大灣區，先落戶深圳、佛山、順德等地，並再擴至其他城市。

相關字詞﹕新創建 聯合醫務 周大福 仁山優社humansa 廣安護老之家 深水埗順恩護老中心 嘉頤護理公司 甘綺玲 鄭志剛 新世界

上 / 下一篇新聞

規模與松齡相若 跟地產有協同效應
規模與松齡相若 跟地產有協同效應
港股倒升131點 夜期重上26000
港股倒升131點 夜期重上26000
港元拆息連跌6日 港美息差10年新高
港元拆息連跌6日 港美息差10年新高
穆迪：港樓價料未來年半最多跌兩成
穆迪：港樓價料未來年半最多跌兩成
REA調查：67%受訪港人1年內無置業計劃
REA調查：67%受訪港人1年內無置業計劃
恒生匯豐重組 港註冊公司控股 刪海外公司股東 分析：方便金管局監管
恒生匯豐重組 港註冊公司控股 刪海外公司股東 分析：方便金管局監管
話你知﹕金融海嘯後訂處置條例 確保大型銀行可自救
話你知﹕金融海嘯後訂處置條例 確保大型銀行可自救
龍湖：無意加快港發展 佈局大灣區
龍湖：無意加快港發展 佈局大灣區
養老業務現為「點心」 需求料3年後才湧現
養老業務現為「點心」 需求料3年後才湧現
官永義旗下兩公司換產 今復牌
官永義旗下兩公司換產 今復牌
莎莎半年多賺85% 派息倍增 高鐵站分店「好理想」 擬附近多開
莎莎半年多賺85% 派息倍增 高鐵站分店「好理想」 擬附近多開
維他奶料下半年純利增長放緩
維他奶料下半年純利增長放緩
內地傳合併寶武鞍鋼 以達行業目標
內地傳合併寶武鞍鋼 以達行業目標
被指違規經營支付 美圖：將整改
被指違規經營支付 美圖：將整改
憧憬加息放緩 美股早段急彈 MNI：明年初儲局討論停加息
憧憬加息放緩 美股早段急彈 MNI：明年初儲局討論停加息
庫存增 油價升幅收窄
庫存增 油價升幅收窄
歐盟否決意預算案
歐盟否決意預算案
亞馬遜傳競購迪士尼電視網絡
亞馬遜傳競購迪士尼電視網絡
張兆聰﹕向深度下跌高波幅股埋手
張兆聰﹕向深度下跌高波幅股埋手
梁志麟﹕美元難再上 日圓有支持
梁志麟﹕美元難再上 日圓有支持
盧志威﹕美股未跌完 撈EV/EBITDA低廉股份
盧志威﹕美股未跌完 撈EV/EBITDA低廉股份
李曉佳﹕新經濟之殤 美圖玩完？
李曉佳﹕新經濟之殤 美圖玩完？
技術取勝﹕鞍鋼反彈受制10周線
技術取勝﹕鞍鋼反彈受制10周線
劉思明﹕粉飾櫥窗效應 物管股可吼
劉思明﹕粉飾櫥窗效應 物管股可吼
周顯﹕「李嘉誠賣嘢 你要醒定」
周顯﹕「李嘉誠賣嘢 你要醒定」
湯文亮﹕David Webb 可能枉作好人
湯文亮﹕David Webb 可能枉作好人
沙田市中心半年來首失守500萬 嘉湖3房低見473萬 一周跌價11萬
沙田市中心半年來首失守500萬 嘉湖3房低見473萬 一周跌價11萬
愉翠苑未補價見428萬 今年新低
愉翠苑未補價見428萬 今年新低
麥玲玲斥1748萬 入市寶馬山花園
麥玲玲斥1748萬 入市寶馬山花園
泓碧突增多項付款優惠 最快下周開售
泓碧突增多項付款優惠 最快下周開售
財團2.56億收購西營盤舊樓32伙
財團2.56億收購西營盤舊樓32伙
代理統計：新地近4月沽2124伙
代理統計：新地近4月沽2124伙
烏托邦資產管理毛宇峯：沽清港住宅 換馬商舖英國樓
烏托邦資產管理毛宇峯：沽清港住宅 換馬商舖英國樓
2010年起買領展收息做慈善捐款
2010年起買領展收息做慈善捐款