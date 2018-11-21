施羅德：歐洲偏好中小型股 央行易帥意債危機 大型股料隨大市波動

施羅德對整個市場的一個擔憂是愈來愈多公司的成本上升，尤其是工資。這具有深遠的影響，因為大多數公司在10年左右的時間裏一直沒有關注通貨膨脹。在通脹的環境如何影響銀行呢？有許多考慮因素。James Sym表示：「我認為當通脹出現很可能對許多公司產生負面影響，因為它們的盈利預期看起來過於樂觀，因為分析師預計整體利潤率可能不會擴大，銀行當然不太可能倖免。隨着貨幣政策的變化，通脹上升可能導致債券收益率上升。在其他條件相同的情况下，這可以提高銀行對每筆貸款的保證金。然而，在一定程度上，企業和家庭現金流量受到擠壓，並且違約率上升。

預料銀行整體利潤率難擴大

「除了這些考慮因素之外，我們對估值的看法也不像幾年前那麼便宜。通脹再度升溫的迹象對金融股極為利好。銀行股股價已於2016年下半年錄得大幅回升。經過這段時期的強勁表現之後，雖然利潤仍有巨大的改善空間，銀行股之前的豐厚估值良機已經消退。」

金融股之中，該行特別看好保險股。保險股的估值仍具吸引力，而且波動性低於銀行股。保險股亦是通貨再膨脹的明顯得益者，因為保險商能夠利用此趨勢，將收入投資於較高收益的債券。

趁通脹買高收益債 看好保險股

意大利一直是市場擔憂的焦點，這很大程度上取決於新政府將實施的政策，以及意大利是否需要更高的風險溢價。由於意大利將更高的融資成本轉嫁給借貸方，主權借貸成本可能會影響淨息差。還有人擔心此風氣會導致意大利民粹主義興起。在經濟不景氣的情况下，意大利將會是風眼 。

事實上，雖然美國踏入加息周期，但進程緩慢。就通脹問題而言，其他央行或有意推遲加息。與此同時，就業市場持續緊縮，因此工資增長亦會與其他因素一樣成為通脹上升的原因。這將會為消費者帶來有利環境。

歐洲工業股估值吸引

另外，James Sym亦發現許多工業股目前的估值（按市盈率計）較低，他認為投資者需要關注目前歐洲市場的價值投資良機。James Sym管理多隻歐洲基金，其中一隻持有最大比重是金融服務佔比達38%，而其後為能源（約23％）及健康護理(約12%），他表示短期內仍然看好以上3個行業。同時組合開始留意工業類，主要是其估值開始吸引。

明報記者

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