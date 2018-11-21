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內地客付3283萬辣稅 入市嘉匯複式戶

【明報專訊】雖然樓市低迷，但仍有內地客不惜支付大額辣稅來港置業，其中嘉華（0173）啟德嘉匯便獲廣東一家人食品董事長黃旭民以近1.1億元購入一伙複式戶，涉及3283.35萬元辣稅。

近1.1億購入 呎價5.3萬破頂

土地註冊處資料顯示，嘉華早前以1.09445億元售出的嘉匯8座37、38樓B複式戶，實用面積2065方呎，另平台面積592方呎，實呎5.3萬元，創東九龍區項目呎價新高、嘉匯項目售價及呎價新高。買家以香港一家人食品國際集團有限公司作登記，即買家需付樓價三成的買家印花稅及雙倍印花稅，涉及3283.35萬元。

該公司董事為廣東一家人食品董事長黃旭民，廣東一家人食品成立於1999年，是一間集食品研發、生產、銷售與服務的公司，據公司網頁資料，公司產品主要包括營養麥片、豆奶粉、米粉、葡萄糖、谷物脆、咖啡、嬰幼兒輔食營養包等近100個品種。

TWELVE PEAKS推10號屋招標

另外，新地（0016）繼日前以6.66億元售出山頂TWELVE PEAKS 1號屋後，再推出10號洋房招標，洋房實用面積3744方呎，連1859方呎花園及719方呎天台，截標日期為本周五。資料顯示，單位2014年定價4.184億元，實呎111,752元，而當時買家可獲最高3%即供折扣及11.75%印花稅優惠。

相關字詞﹕豪宅招標 twelve peaks 東九新高 嘉匯 啟德 內地富豪 辣稅

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