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弦海加推38伙 部分加價2%

【明報專訊】正當碧桂園（2007）在港首個住宅項目、與宏安地產（1243）等合作的馬鞍山泓碧開售在即，上月中發售的莊士中國（0298）屯門弦海則加價約2%加推新一批單位截擊。

周六推售60伙 首推特色戶招標

莊士中國董事總經理莊家彬表示，弦海開售至今已累售86伙，項目加推3號價單，涉及38個單位，是次推出單位的實用面積介乎162至447方呎，由開放式到兩房，定價介乎367.79至822.29萬元，個別高層單位加價約2%，以最高折扣率16%計，折實價約308.94至690.72萬元。

泓碧五日暫收220票 超額1倍

發展商同時更新原有銷售安排及上載銷售安排，連同早前已推出之單位 （但部份即日起停售），項目將於周六起以公布價單形式推出共60個單位，另有90伙將會於周六起至下月31日，以每日招標並同日截標的形式發售，當中包括首次推出連平台特色單位。

至於泓碧方面，市場消息指，項目至昨晚五日暫收約220票，較首張價單110個單位，超額約1倍，發展商將於今日聯同美聯及經絡按揭公布置業及按揭優惠。

牛潭尾村屋725呎不足百萬入場

另外，元朗牛潭尾屋苑式村屋華安苑，最新推出3伙於周四發售，一樓單位實用面積725方呎，定價僅為95.8萬元，實呎1303元；而最貴的地下連花園單位，實用面積603方呎，連822方呎花園，售價亦只需162.05萬元，實呎2687元。市場預計，該盤為一手新例後最平新盤。

但要注意的是，發展商上周日（17日）同日公布價單、銷售安排，並安排準買家於當日下午1時至4時提交購樓意向登記，在新盤市場上屬少有的做法。據悉樓盤僅供內部認購，公布價單只為符合一手新例要求。

相關字詞﹕新盤推售 村屋新盤 莊士中國 弦海 泓碧

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