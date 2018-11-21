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黃埔3房千萬易手 重返年初價

【明報專訊】二手跌價潮由新界區蔓延至市區，市場消息指，紅磡黃埔花園1期3座中層A室，實用面積777方呎，屬3房套連工人房間隔，原開價1180萬元，終減價180萬元或15%，以1000萬元成交，實呎12,870元。資料顯示，今年1月上述低兩層單位，以980萬元易手，實呎1.26萬元，與今次新成交單位做價相若。

事實上，本月初1期2座中層H室，面積相同，以1230萬元成交，實呎1.58萬元，相隔約兩周同類單位亦跌價230萬元或近19%。原業主早於1986年以73.7萬元買入，持貨32年，帳面大幅獲利逾926萬元或12.5倍。

星河3房868萬 低高峰價逾百萬

鑽石山星河明居錄得本月首宗成交，3房做價較同類高位低12%。中原高級分行經理李浩洋表示，星河明居A座高層8室，實用面積517方呎，屬3房間隔，單位放盤近2個半月，原業主最初開價1000萬元，上月初曾調整叫價至950萬元，見二手交投仍然冷清，本月再調低至900萬元放售，終累減132萬元或13%，獲同區分支家庭客以868萬元承接，實呎16,789元。

可留意的是，同類單位今年8月份做價高見990萬元，現3個月跌價122萬元。原業主於2002年8月以235萬元買入上址，持貨16年，帳面獲利633萬元或近2.7倍。

得寶1房險守400萬關口

此外，九龍灣上車屋苑之一的得寶花園，本月暫錄8宗成交，隨着業主議價幅度擴大，交投量按月增一倍。利嘉閣助理分區經理鮑允中指，得寶花園E座中層8室，實用面積265方呎（建築面積336方呎），1房間隔，原業主上月初以470萬元放盤，最終以409萬元沽出，實呎15,434元（建呎12,173元），成交價重返去年中水平。原業主2013年4月以約295萬元購入，持貨5年，帳面獲利約114萬元或39%。

相關字詞﹕減價成交 二手價回軟 得寶花園 星河明居 黃埔花園

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