太古城3房呎租跌穿40元 低市價兩成 本月租賃宗數遠勝買賣

明報記者 謝穎怡

鰂魚涌太古城本月暫錄得28宗租賃成交，較上月同期約32宗略少，本月平均實用呎租約43元，其中有4宗租賃成交呎租不足40元。太古城本月暫僅10宗買賣，遠少於租賃成交。中原副區域營業董事趙鴻運表示，太古城美菊閣低層F室，實用面積897方呎（建築面積1001方呎），屬3房套間隔，業主7月初放盤，叫租3.8萬元，最終願減7200元或19%，以3.08萬元將單位租出，實用呎租34.3元。業主2011年2月以870萬元買入單位，租金回報4.2厘。

較6年前僅加租一成

上述單位對上租約為2012年8月，當時月租2.8萬元，呎租約31.2元，現時新租金增加一成。區內代理指，上述單位附企理裝修，不過望馬路景，或會受噪音影響，加上業主已放租一段時間，見租客背景不俗，因此願意大幅減租。上月美菊閣另一低層H室以月租4.1萬元獲承租，單位實用面積897方呎，設全新裝修，實用呎租46元，現同類單位租金下跌25%。

可留意的是，撇除裝潢等因素，同類單位一般月租3.7萬元至3.8萬元，換言之，是次租金亦回落最多近兩成。

同屋苑唐宮閣中高層H室，屬實用面積489方呎兩房戶，本月以2.28萬元租出，實用呎租46.6元，呎租較上月低數層同室租金2.5萬元，低約8.8%。上址業主2004年以140萬元買入，現租金回報逾19厘。太古城現有約137個放租盤，較高峰期約200個減少逾三成。

黄埔3房呎租失守35元 低市價一成

此外，紅磡黃埔花園本月錄約26宗租賃成交，較3宗買賣為多。市場消息指，黃埔花園1期1座高層C室，實用面積777方呎，屬3房套連工人房間隔，業主本月初放租，叫租2.7萬元，終減租1500元或5.5%，以月租2.55萬元獲承租，租金較市價2.7萬元至2.8萬元，低最多近一成，實用呎租32.8元，業主今年5月以1300萬元買入，租金回報約2.3厘。

映灣園兩房月租1.5萬 較上月跌4%

另東涌映灣園本月錄約13宗租賃成交，其中3座低層E室，實用面積518方呎，屬兩房間隔，新近以月租1.5萬元租出，實用呎租29元。業主2011年以300萬元買入上址，租金回報約6厘。資料顯示，上月屋苑5座低層E室，面積相同，月租1.57萬元，實用呎租30.3元，現新租金下跌約4.3%。