陳德豪﹕美科技股不濟 投資者轉吼中國手機

這星期有美國感恩節、「黑色星期五」及網絡星期一等重要的購物黃金檔期。一連串的節日象徵美國消費月的開始，亦是零售業銷售量重要的寒暑表。美國的經濟數據景氣，相信零售業績應會不俗。申洲國際（2313）是多個外國著名品牌的服裝製造商，包括Nike、adidas及Puma等，從近期股價反映，美國零售市道似乎仍然不錯，在這樣的弱市中，竟然還有奇葩。

受惠美購物黃金檔期 申洲國際弱市奇葩

另外一個投資者關注的便是智能手機相關的股票。消息指，受蘋果新款的手機iPhone XR等反應不如理想影響，蘋果向中國的供應商減少約三成的訂單。蘋果相關股票受拖累，瑞聲科技（2018）及比亞迪電子（0285）於昨日跌逾5%。另一邊廂，中國10月智能手機的出貨量按年升0.9%，結束連續4個月的跌勢。而小米（1810）前日也公布第三季度業績，受惠互聯網服務業務優化，業績優於預期。

綜合上述消息來看， 炒賣蘋果供應商的狂熱已一去不復返，過去iPhone炒風已大不如前。消費者對中國的智能手機信心增強，加上價位較低，消費者逐漸轉向購買中國智能手機。當然，受制於貿易戰影響，各個手機相關的股份仍會持續受壓，但消費者喜好的轉變仍是未來不容忽視的重要因素。

（筆者管理基金及投資帳戶沒持有上述股份）

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

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