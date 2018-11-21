湯文亮﹕樓價指數是否值得信賴？

有老友叫我不用上心，某些評論員搬龍門是經常會發生的事，這點我當然明白，但是有指數負責人以專家自居，表示他所處理指數具代表性，指數不跌，代表樓價不跌，只是在高位橫行，隨時可以反覆上升，他的言論很難反駁，因為他有齊有關數據，而我只是根據樓市形勢變化而斷定升跌。例如我見到成交量偏低，而放盤量增加，就認為這是樓市下跌先兆，因為業主一定要降價才有機會出售，當低價成交出現，便可以確認樓市下跌，而我又見到不少業主自動劈價，但仍然未能將物業賣走，總有一日，不斷減價的樓盤會有人承接，到那時候，大家可以見到樓價急跌，這亦是我所說的斷崖式下跌。

指數反映過去市况

其實，這個現象愈早出現愈好，如果樓市是陰乾式下跌，無論跌幾多，都不會作出強烈反彈，只有在斷崖式下跌之後，樓市才會作出強烈反彈，這些都是指數不能夠向我們表達出來的。

由於指數與樓價出現重大分歧，有記者問指數公司負責人是什麼原因，得到的回覆很奇怪，就是指數的名字雖然是領先，但其實是滯後，而且指數未能概括全港屋苑，劈價個案可能發生在其他屋苑，導致出現分歧，這豈不是承認指數不具代表性，這絕對不是問題，只要大家知道就可以。

政府倘確認樓市下跌 順道要求撤招

其實，樓價是否下跌，是可以從多方面見到，指數只不過是認證，樓價與指數出現分歧，總有一方的表達有失誤，不過，一向穩穩陣陣的政府官員反而確認樓市下跌，指數公司應該借風駛𢃇，確認官員的說話，這便有機會要求政府撤招或者放寬逆周期措施，千祈唔好捉到鹿唔識脫角。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]