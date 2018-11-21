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劉思明﹕美股築底需時 港股波動加劇

【明報專訊】港股受美股及科網股拖累下挫，但保持月內市况波動格局，而向好趨勢亦未被破壞。然而，美股短線有機會下試低位築底，港股隱憂難除，波動或會加劇。

恒指昨低開328點後於26,000點關口爭持，午市前沽壓湧現，下挫至25,776點，之後向上受制於25,900點，最終收報25,840點，跌531點或2.02%；國指跌1.56%。大市成交774億元，低於60天平均逾一成半，交投淡靜。恒指50天線得而復失，今年8月、9月亦曾升穿企穩50天線收市一日後重拾跌軌，確為目前形勢蒙上陰影，但至少仍處於預期在20天線（約25,600點）至50天線整固階段，不宜太敏感。

恒指料20至50天線區間整固

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率9比91，跌逾3%佔下跌股份兩成半；陽燭對陰燭為25比75，大市跌勢全面且沽盤積極，但沽壓並不龐大；自10月31日以來，大市未嘗連續兩日跌多升少，包括11月5日及9日有超過八成股份下跌，翌日普遍回穩反彈。今天是否及時反彈以維持月初以來運行模式要拭目以待。

近個多月一直強調，港股要脫離險境，其一關鍵是美股回勇，但標普500指數反彈過後急轉直下，短線看似做第二隻腳築底，但會是「低高腳」（守住10月低位2603點）抑或「高低腳」（跌穿10月低位）只能靜觀其變。不過，恒指相比標普500（相除）依然向好，加上對中港股市氣氛有指標作用的港交所（0388）及海通證券（6837）皆保持強勢，目前形勢不差（見圖）。

港交所海通強勢 市况未算差

個別行業沽壓明顯，尤其是科網股受累FAANG（facebook、Amazon、Apple、Netflix及Google母公司Alphabet）陷入熊市（從52周高位下跌超過兩成）。本報數據庫追蹤的30個行業，軟件服務、科技器材分別跌4.2%及2.6%；零售及教育跌勢持續，昨再跌逾3%；博彩及消閒則回吐逾2.5%。至於其他行業跌約2%或以下，與恒指相若或跌幅更為溫和，其中房託、公共事業、電訊及媒體跌少於1%發揮防守作用。雖然建築及材料的跌幅小於1%表現堅挺，但水泥等建材股普遍低於20天線，只是疲軟下沒有進一步受壓。

銅價有支持 五礦上望4元

相比之下，資源股五礦資源（1208）昨天即市低位反彈逾3%收市，可以留意。該股今年由高位最多下跌超過五成，上月底更曾經跌穿3元，但很快低位回升，日前重上50天線並守穩。雖然內地或全球的經濟下行風險增大，加上流動性趨緊，打擊有色金屬行業表現；不過，銅供應增速預期放緩，加上新興國家對銅需求潛力，將支撐銅價表現，行業正在尋找供求平衡點。五礦資源短線若可以守住50天線，即大約昨低位約3.4元，股價反彈趨勢未完，可投機上望於4元。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕五礦資源 美股 港股

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