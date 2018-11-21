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2018年11月21日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
全球科網股災 夜期大低水 恒指再失26000點 騰訊ADR曾跌4%
大行護航 無阻「空軍」襲小米
A股今年跌兩成 明星基金清盤
長建打包英資產 售倫敦擬上市公司
高盛：人幣明年首季恐見7.1
譚仔合體半年貢獻純利逾億 撐起丸龜海外業務 將研內地開店地點
謝瑞麟多賺39% 中期息倍升
兗煤澳洲傳下周港招股
華瀚被勒令停牌 曾遭狙擊
康宏入股英國虛擬銀行商
「沽神」基金收購海航BrightSphere
神州租車首9月淨利潤跌77%
鄭家純侄疑遭斬倉即再增持 北氣藍天上周急插 周一增持回復一成水平
香港電訊伙華為建沙中線5G網絡
五大科技股未止跌 道指早段急挫 FAANG全跌入熊市區間 7年首次
加密貨幣持續分裂 比特幣見13月新低
習特會前中方釋善意 迪士尼准收購21世紀霍士
張兆聰﹕信貸不穩 資金湧防守股
植耀輝﹕美科技股將再「汰弱留強」
沈華﹕天下第一理財高手——商聖范蠡
技術取勝﹕思捷暫受制2.15元
保時捷中國四成客係女性
內地科網巨頭 知識產權不及海爾
劉思明﹕美股築底需時 港股波動加劇
湯文亮﹕樓價指數是否值得信賴？
陳德豪﹕美科技股不濟 投資者轉吼中國手機
太古城3房呎租跌穿40元 低市價兩成 本月租賃宗數遠勝買賣
曉廬年半首開齋 4房戶1.65億沽
黃埔3房千萬易手 重返年初價
銀主盤料涉百伙 減幅未追上大市
弦海加推38伙 部分加價2%
滙賢一號加推15伙 部分加價16%
內地客付3283萬辣稅 入市嘉匯複式戶
施羅德：歐洲偏好中小型股 央行易帥意債危機 大型股料隨大市波動
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技術取勝﹕思捷暫受制2.15元
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【明報專訊】石藥失16.7元升勢受破壞（圖）
中國電力1.7元有支持（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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