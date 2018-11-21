沈華﹕天下第一理財高手——商聖范蠡

范蠡幫助越王勾踐臥薪嘗膽，勵精圖治，最後擊敗吳王夫差復國稱霸的事蹟早已家喻戶曉，說他是一位戰略家、軍事家和政治家當之無愧。然而范蠡功成名就後選擇急流勇退，離開越國後的經歷，再次證明他還是一位天下無雙的投資理財高手。

投資須看需求預期

離開越國范蠡先到齊國，改名換姓，與兒子一起開荒種地，同時引海水煮鹽販賣，迅速致富。他將商品分為「穀物類」和「非穀物類」，認為這兩種商品價格波動方向相反，即當穀物豐收價低時，人們對其他商品需求增多，其他商品價格會上漲；反之，穀價高時，人們對其他商品需求減少，價格會下跌。

范蠡主張：投資要以未來的需求預期出發，夏天預測皮草價格，冬天估算葛麻商品，手中還要常備一定的積蓄，準備隨時出手；囤積的貨物價格上漲到一定限度要像糞土一樣拋售；當投資標的價格跌到低殘時，要把它們當珠玉一般，大量收購；手上不要多存現貨，要加快資金周轉，獲取更多的利潤。讀者是否會覺得這些理論與巴菲特低買高賣的價值投資理念有異曲同工之妙？

范蠡經商出名後，齊王要拜他為相。可他卻辭官散財，舉家遷居。路途中，他發現有個叫「陶」的地方，客商雲集，是天下交易買賣、商業往來的中心，是經商致富的風水寶地，就定居下來，自稱陶朱公。陶朱公做生意講究薄利多銷，特別注重收集行情和其他資訊，看準了才出手，非常謹慎。他認為，投資講究「任人」與「擇時」相結合，即要任用賢人，懂得把握時機。在陶地短短幾年他又成為名聞天下的巨賈。

范蠡經商善於利用資源。當時吳越之地需要好馬，而北方收購馬匹不難，價格便宜。但要把馬匹運到南方，運費高昂，且沿途兵荒馬亂，很可能中途被強盜搶去。范蠡得悉附近有一位很有勢力、經常販運麻布到南方的巨賈。這位商人為販運麻布，早已重金買通沿途強盜。范蠡張榜廣告，說擁有一馬隊，可免費幫人向吳越之地運送貨物。不出所料，那位商人主動找來，求運麻布。就這樣，范蠡的馬隊安全到南方，獲取暴利。范蠡的免費營商策略是否就是2500多年後內地互聯網巨企在移動支付等領域獲取巨大成功的奧秘之所在？

金庸筆下「中神通」是范蠡同門

作為商人，范蠡重視消費者利益，提出「人棄我取，人取我與，為消費者謀」，他從商19年，3次致富，3次散財，造福百姓，救濟窮人。他博學多才，是中國製陶、製鹽業的先師，相傳還是十六両老秤的發明者；范蠡是早期道家學者，金庸小說中武功天下第一的「中神通」王重陽也是道家一派，是范蠡1500年後的同門。因此，我們尊范蠡為天下第一理財投資家，大家應該沒有意見。

中銀香港資產管理有限公司執行總裁

[沈華 環球投資]