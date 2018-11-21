經濟
植耀輝 焦點股

投資策略

下一篇 上一篇

植耀輝﹕美科技股將再「汰弱留強」

【明報專訊】近日投資市場相當「難玩」，股市大上大落不在話下，連一直以來表現強勢的FAANG股，由高位計全數已回調超過20%（累計跌幅最大為facebook及Netflix，股價高位累跌近40%及36%），看來美國科技股仍有一輪調整。當然，個別如亞馬遜業務始終有其「護城河」（擁有超過1億Prime會員，AWS第三季度佔全球雲服務市場32%），筆者亦相信股價經本輪調整後未來仍可再創新高，不過科技板塊新一輪「汰弱留強」恐怕亦快將發生矣。

停版號拖累 騰訊股價短期難有起色

本地科技股亦好不了多少，上周騰訊（0700）季績雖勝預期，但仍難掩內地暫停版號帶來的深遠影響。雖然筆者仍看好公司前景，但短期股價難有太大憧憬。至於剛公布業績的小米（1810）同樣有驚喜，三大業務智能手機、IoT及互聯網服務增長皆理想，後兩者第三季同比增幅均超過八成。不過筆者始終對該公司上市前豪派市值百億股份予雷總一事未能釋懷，故仍不建議吸納。

另外，筆者近期看到一篇有關美國經濟的文章，值得分享。該文章由一位財經博客所寫，內容主要是描述美國經濟降溫的11個信號：（1）油價需求跌；（2）只有13%美國人計劃明年買樓；（3）美國待售房屋庫存正上升；（4）全美最火熱的加州樓價正回落；（5）全球基金經理市場情緒自2008年以來最悲觀；（6）美國零售業「末日」將至；（7）美國與各國貿易逆差持續擴大；（8）62%美國人薪資未能維持中產生活水平；（9）58%美國人存款不足1000美元，沒有經濟緩衝；（10）超過半數美國兒童接受聯邦政府財政援助；及（11）50多萬美國人無家可歸，流浪街頭。

有關理據有待商榷，不過，筆者認為美國經濟衰退某程度上已是市場共識，亦可能是明年市場其中一大不明朗因素。

（筆者持有亞馬遜及騰訊股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

上 / 下一篇新聞

全球科網股災 夜期大低水 恒指再失26000點 騰訊ADR曾跌4%
全球科網股災 夜期大低水 恒指再失26000點 騰訊ADR曾跌4%
大行護航 無阻「空軍」襲小米
大行護航 無阻「空軍」襲小米
A股今年跌兩成 明星基金清盤
A股今年跌兩成 明星基金清盤
長建打包英資產 售倫敦擬上市公司
長建打包英資產 售倫敦擬上市公司
高盛：人幣明年首季恐見7.1
高盛：人幣明年首季恐見7.1
譚仔合體半年貢獻純利逾億 撐起丸龜海外業務 將研內地開店地點
譚仔合體半年貢獻純利逾億 撐起丸龜海外業務 將研內地開店地點
謝瑞麟多賺39% 中期息倍升
謝瑞麟多賺39% 中期息倍升
兗煤澳洲傳下周港招股
兗煤澳洲傳下周港招股
華瀚被勒令停牌 曾遭狙擊
華瀚被勒令停牌 曾遭狙擊
康宏入股英國虛擬銀行商
康宏入股英國虛擬銀行商
「沽神」基金收購海航BrightSphere
「沽神」基金收購海航BrightSphere
神州租車首9月淨利潤跌77%
神州租車首9月淨利潤跌77%
鄭家純侄疑遭斬倉即再增持 北氣藍天上周急插 周一增持回復一成水平
鄭家純侄疑遭斬倉即再增持 北氣藍天上周急插 周一增持回復一成水平
香港電訊伙華為建沙中線5G網絡
香港電訊伙華為建沙中線5G網絡
五大科技股未止跌 道指早段急挫 FAANG全跌入熊市區間 7年首次
五大科技股未止跌 道指早段急挫 FAANG全跌入熊市區間 7年首次
加密貨幣持續分裂 比特幣見13月新低
加密貨幣持續分裂 比特幣見13月新低
習特會前中方釋善意 迪士尼准收購21世紀霍士
習特會前中方釋善意 迪士尼准收購21世紀霍士
張兆聰﹕信貸不穩 資金湧防守股
張兆聰﹕信貸不穩 資金湧防守股
沈華﹕天下第一理財高手——商聖范蠡
沈華﹕天下第一理財高手——商聖范蠡
技術取勝﹕思捷暫受制2.15元
技術取勝﹕思捷暫受制2.15元
保時捷中國四成客係女性
保時捷中國四成客係女性
內地科網巨頭 知識產權不及海爾
內地科網巨頭 知識產權不及海爾
劉思明﹕美股築底需時 港股波動加劇
劉思明﹕美股築底需時 港股波動加劇
湯文亮﹕樓價指數是否值得信賴？
湯文亮﹕樓價指數是否值得信賴？
陳德豪﹕美科技股不濟 投資者轉吼中國手機
陳德豪﹕美科技股不濟 投資者轉吼中國手機
太古城3房呎租跌穿40元 低市價兩成 本月租賃宗數遠勝買賣
太古城3房呎租跌穿40元 低市價兩成 本月租賃宗數遠勝買賣
曉廬年半首開齋 4房戶1.65億沽
曉廬年半首開齋 4房戶1.65億沽
黃埔3房千萬易手 重返年初價
黃埔3房千萬易手 重返年初價
銀主盤料涉百伙 減幅未追上大市
銀主盤料涉百伙 減幅未追上大市
弦海加推38伙 部分加價2%
弦海加推38伙 部分加價2%
滙賢一號加推15伙 部分加價16%
滙賢一號加推15伙 部分加價16%
內地客付3283萬辣稅 入市嘉匯複式戶
內地客付3283萬辣稅 入市嘉匯複式戶
施羅德：歐洲偏好中小型股 央行易帥意債危機 大型股料隨大市波動
施羅德：歐洲偏好中小型股 央行易帥意債危機 大型股料隨大市波動