植耀輝﹕美科技股將再「汰弱留強」

停版號拖累 騰訊股價短期難有起色

本地科技股亦好不了多少，上周騰訊（0700）季績雖勝預期，但仍難掩內地暫停版號帶來的深遠影響。雖然筆者仍看好公司前景，但短期股價難有太大憧憬。至於剛公布業績的小米（1810）同樣有驚喜，三大業務智能手機、IoT及互聯網服務增長皆理想，後兩者第三季同比增幅均超過八成。不過筆者始終對該公司上市前豪派市值百億股份予雷總一事未能釋懷，故仍不建議吸納。

另外，筆者近期看到一篇有關美國經濟的文章，值得分享。該文章由一位財經博客所寫，內容主要是描述美國經濟降溫的11個信號：（1）油價需求跌；（2）只有13%美國人計劃明年買樓；（3）美國待售房屋庫存正上升；（4）全美最火熱的加州樓價正回落；（5）全球基金經理市場情緒自2008年以來最悲觀；（6）美國零售業「末日」將至；（7）美國與各國貿易逆差持續擴大；（8）62%美國人薪資未能維持中產生活水平；（9）58%美國人存款不足1000美元，沒有經濟緩衝；（10）超過半數美國兒童接受聯邦政府財政援助；及（11）50多萬美國人無家可歸，流浪街頭。

有關理據有待商榷，不過，筆者認為美國經濟衰退某程度上已是市場共識，亦可能是明年市場其中一大不明朗因素。

（筆者持有亞馬遜及騰訊股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]