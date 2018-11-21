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加密貨幣持續分裂 比特幣見13月新低

【明報專訊】受市值第四大的加密貨幣——比特幣現金（Bitcoin Cash）上周五硬分叉（hard fork）影響，比特幣（Bitcoin）價格持續偏軟。根據CoinDesk的數據，昨價格最多跌18%至4200美元，創去年10月初以來低位。一周以來，比特幣價格急跌近三分之一。其他加密貨幣也全線下跌，比特幣現金昨跌四成，在220美元左右徘徊。以太幣（Ethereum）、萊特幣（Litecoin）等跌逾一成。

比特幣現金跌四成 太幣萊特幣挫逾一成

每當加密貨幣的開發人員和礦工，不再就軟件升級問題達成共識，就會發生所謂的硬分叉，連接到網絡並且進行交易確認的部分電腦，會升級到新軟件，而其餘電腦將按照舊規則運作，形成兩套依據不同區塊鏈規則運作的加密貨幣。比特幣去年8月硬分叉，產生了比特幣現金。比特幣現金區塊鏈每6個月一直進行預定的升級，以往一直得到整個社區的支持。然而至上周五，兩個派別無法達成共識，分裂成比特幣ABC及比特幣SV。比特幣現金的持有者，以1：1的比例獲發新的比特幣SV，未來仍可能出現更多的分裂。

加密貨幣持續分裂的前景，令市場憂慮現有加密幣的價值產生攤薄效應。事實上，比特幣設定的數量上限為2100萬個，這稀有性成為支撐其價格的關鍵因素之一。不過比特幣可分裂出多少個版本的加密貨幣卻沒有上限，威脅到比特幣的價值。任何人只要改少許編碼，也可創建新的加密貨幣，單是CoinMarketCap追縱的虛擬貨幣已有超過2000種。當加密貨幣的品種愈多，其整體價值卻在直線下跌。根據CoinMarketCap的數據，加密貨幣總市值自1月創8200億美元的峰值以來，市值不斷萎縮，迄今損失近7000億美元的市值。

（綜合報道）

[國際金融]

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