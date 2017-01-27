五大科技股未止跌 道指早段急挫 FAANG全跌入熊市區間 7年首次

FAANG市值已由高位合共蒸發1萬億美元，相當於墨西哥、印尼兩國去年的GDP。美國科技股的跌浪蔓延至歐洲，泛歐Stoxx 600科技股指數昨觸及去年2月低位。美國連鎖超市Target上季盈利遜預期，股價昨早段急跌9%，拖累其他零售股下滑。CNBC引述知情人士稱，波音取消與航空公司討論737 MAX機型系統的電話會議。該機型涉及上月造成189人死亡的空難。受消息影響，波音股價早段跌4％，有份拖累道指早段急挫。美股下挫之際，油價急跌。市場憂慮經濟放緩影響原油需求，紐約期油跌幅昨曾擴大至6%，跌穿54美元大關，低見每桶53.66美元，創逾1年新低。布蘭特期油低見每桶63.66美元，創8個月低位。市場避險，美匯指數反彈至96.6。

受蘋果削減新iPhone訂單的消息影響，蘋果周一股價落入熊市。單是本月蘋果股價已跌逾15%，按此趨勢或創2008年9月以來最大單月跌幅。美元強勢也拖累Alphabet的海外業務，令其股價偏軟，周一跌入熊市。

蘋果本月跌逾15%

至於facebook（fb）、亞馬遜和Netflix則早在周一以前已落入熊市。捲入用戶資料外泄等醜聞的fb，股價迄今已由高位下跌約40%。《華爾街日報》引述知情人士稱，fb行政總裁朱克伯格形容正面臨「戰爭狀態」，要採取更進取的領導作風。第四季盈利預測遜預期的亞馬遜，由高位累計回落26%。連基本面相對穩健的Netflix，股價迄今也由高位回落三成以上，反映投資氣氛轉趨保守。以科技股為主的納指在周一下跌3.3%後，令今年升幅剩下4%，是此輪美股牛市開始以來，排名倒數第二的年度表現。納指上月跌9.2％，創2008年11月以來最大單月跌幅。Icon Funds總裁Craig Callahan稱，似乎是10月觸發科技股下跌的憂慮揮之不去，而這是來自經濟放緩的憂慮。

中國反壟斷調查 三大記憶體股受壓

TS Lombard全球宏觀主觀Dario Perkins稱，FAANG續跌可能會破壞美股走勢，短期內科技股的意外疲軟，可能會對全球經濟產生重大影響。美股開創9年最長牛市以來，科技股一直是火車頭。市場人士認為，若要令投資者重拾對科技股的信心，這些科技巨企需傳出利好消息，又或傳出聯儲局暫停加息的重磅消息。暫無迹象顯示，聯儲局會暫停加息。有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯重申，聯儲局會推進循序漸進的加息計劃。

此外，中國反壟斷監管機構上周五表示，對3大記憶體巨頭──美光、三星電子、SK海力士的反壟斷調查取得重要進展，也令3家大廠股價受壓。

（綜合報道）

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