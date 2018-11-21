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鄭家純侄疑遭斬倉即再增持 北氣藍天上周急插 周一增持回復一成水平

【明報專訊】上周四（15日）多隻細價股急瀉，事件餘波未了，當日股價受累急挫的北京燃氣藍天控股（6828）（下稱北氣藍天），主要股東兼聯席主席、新世界（0017）主席鄭家純「純官」侄子鄭明傑申報，上周四、五連續兩日遭「斬倉」，被強制沽出合共逾2.88億股，涉資5420.1萬元；但他隨即在周一（19日）增持，令個人持股維持約一成水平，惟持股量仍有所減少。

上周四多隻細價股暴跌，其中北氣藍天股價大跌43.82%，全日錄得成交股數多達21.93億股。若按鄭明傑最新申報，單是在上周四11月15日當日，他手上有逾2.85億股「被震出」，已相當於當日大市成交的12.99%。

兩日被沽出股份涉資5420萬

北氣藍天當日以鄭明傑的名義，因應股價不尋常波動發出公告指，並不知悉導致價格及成交量變動的任何原因，或任何須予公布以避免本公司股份出現虛假市場的資料，同時謂董事會確認運營一切正常，管理層對公司的未來前景充滿信心。

不過，鄭明傑昨日申報，上周四起連續3個交易日持股變動，包括在上周四股價大跌當日，有逾2.85億股被強制沽出，翌日再有約350萬股被斬倉，兩批股份涉資合共5420.1萬元。據此他在北氣藍天的持股比例，由原先的11.94%，減少2.23個百分點至9.71%。

施春利近清倉 股數與鄭買入相若

緊接在周一， 集團前任大股東、另一執行董事施春利申報，所持逾1.02億股已抵押的北氣藍天股份已經沽出，涉資2949.57萬元，完成交易後，施春利在北氣藍天持股已接近「清倉」。同時鄭明傑申報，同日同一作價、增持逾1.02億股，令鄭明傑持股回升至10.51%，重新增至10%以上。

直至昨日，北氣藍天股價仍未完全恢復元氣，全日收報0.246元，續跌5.39%：由11月15日到昨日止，該股股價累計下跌44.9%（見圖）。

翻查資料，北氣藍天前身為中國威力印刷，至2014年逐步易手，現時集團大股東為北京燃氣，持股近44%，並已轉型主要在內地經營城市燃氣及LNG業務，施春利近年則逐步減持，淡出股東角色。

明報記者 陳偉燊

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