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神州租車首9月淨利潤跌77%

【明報專訊】神州租車（0699）公布首9個月淨利潤按年減77%至1.55億元（人民幣．下同），每股基本盈利為0.072元，按年跌75%，主要因人幣貶值導致的美元計值負債相關未變現匯兌虧損；經調整的淨利潤則按年增5%至5.67億元，經調整淨利潤率為14%，與2017年同期一樣；經調整每股盈利按年增12%至0.264元。

稱人幣貶值 匯兌虧損拖累業績

集團首9個月的經調整EBITDA按年增7%至24.7億元；經調整EBITDA比率增至61.4%。業務方面，集團因車隊租賃需求減少的影響開始減卻，租金收入恢復增長，按年增5%。而受租賃天數按年增26%帶動，汽車租賃收入按年增19%至33.82億元。至於車隊租賃及其他收入按年減36%至6.41億元，主要因神州優車網約車車隊規模縮小。截至9月底的車隊總規模為13.36萬輛，去年同期則為10.35萬輛。

期內，集團的車輛利用率為63%，平均日租金按年減5%至222元，是由於進一步提高激勵水平吸客及租賃天數增長；單車的日均收入降至140元。集團指，儘管單車日均收入減少，在規模經濟效應的帶動下，由於平均運營成本降低，汽車租賃利潤率仍保持平穩。集團首9個月出售9047輛二手車，2017年同期則售近2.8萬輛。

相關字詞﹕汽車租賃 網約車 人民幣貶值 神州租車

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