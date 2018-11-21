神州租車首9月淨利潤跌77%

稱人幣貶值 匯兌虧損拖累業績

集團首9個月的經調整EBITDA按年增7%至24.7億元；經調整EBITDA比率增至61.4%。業務方面，集團因車隊租賃需求減少的影響開始減卻，租金收入恢復增長，按年增5%。而受租賃天數按年增26%帶動，汽車租賃收入按年增19%至33.82億元。至於車隊租賃及其他收入按年減36%至6.41億元，主要因神州優車網約車車隊規模縮小。截至9月底的車隊總規模為13.36萬輛，去年同期則為10.35萬輛。

期內，集團的車輛利用率為63%，平均日租金按年減5%至222元，是由於進一步提高激勵水平吸客及租賃天數增長；單車的日均收入降至140元。集團指，儘管單車日均收入減少，在規模經濟效應的帶動下，由於平均運營成本降低，汽車租賃利潤率仍保持平穩。集團首9個月出售9047輛二手車，2017年同期則售近2.8萬輛。