「沽神」基金收購海航BrightSphere

約翰保爾森入董事局 取代陳峰兒子

BrightSphere聲明指，BrightSphere與Paulson & Co.交易尚待各監管機構批准，而隨着交易完成，在本月16日約翰保爾森及H Plus Capital的Guang Yang已加入BrightSphere董事會，取代現有董事Enrico Marini Fichera及陳曉峰成為董事。

據BrightSphere指，Paulson & Co.會先以每股12.80美元購入第一批股份，總值約5900萬美元，待交易獲得各監管機構批准後，再以每股13.95美元購買第二批規模更大的股份。目前BrightSphere的市值約達13.6億美元（約106億港元）。

市場估計海航蝕讓股份

海航在2017年3月向英國耆衛保險公司（Old Mutual Plc）收購BrightSphere的前身「OM Asset Management」的24.9%股權，作價為4.46億美元（約34.788億港元），當時亦同樣分兩批股份交易，首批股份涉9.95%，每股作價15.3美元；第二批約15%股份，則每股作價15.75美元。市場預期海航在這次出售交易中將蒙受虧損。