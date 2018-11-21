康宏入股英國虛擬銀行商

至於若未能取得牌照會否影響合作，葉孫銘表示Tandem提供不同金融產品，部分不需要牌照都可以推出，正研究如何融合。他又指目前康宏正尋找其他合作夥伴，例如在數據分析、保險科技方面。

稱仍與金管局商討牌照申請

截至今年9月底的首3季，Tandem Money錄得虧損1987萬英鎊，總利息收入為998萬英鎊，期末未經審核資產總值及資產淨值分別約為5.04億英鎊及5570萬英鎊。Tandem創辦人兼行政總裁Ricky Knox表示，約以兩年半取得英國虛擬銀行牌照，虛擬銀行服務於今年1月正式公眾開放，客戶人數由產品發布後3個月的10萬人，升至現時的約40萬人。他們的應用程式可綜合顯示客戶在不同銀行的帳戶餘額，分析客戶支出並提供理財建議，以及提供信用卡服務和定期儲蓄產品。