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康宏入股英國虛擬銀行商

【明報專訊】康宏環球（1019）昨日宣布，將投資1500萬英鎊（約1.54億港元）入股英國電子金融及虛擬銀行商Tandem Money的B股，康宏將成為其中一名主要但非控股的股東，交易將於12月7日完成。康宏表示，計劃運用Tandem的技術在港提供電子金融服務，不過有消息指康宏未能在首輪虛擬銀行申請中獲批牌照，對此康宏創業投資部主管葉孫銘稱，公司目前仍與金管局商討中，未能對傳聞置評，但有信心可以取得牌照。

至於若未能取得牌照會否影響合作，葉孫銘表示Tandem提供不同金融產品，部分不需要牌照都可以推出，正研究如何融合。他又指目前康宏正尋找其他合作夥伴，例如在數據分析、保險科技方面。

稱仍與金管局商討牌照申請

截至今年9月底的首3季，Tandem Money錄得虧損1987萬英鎊，總利息收入為998萬英鎊，期末未經審核資產總值及資產淨值分別約為5.04億英鎊及5570萬英鎊。Tandem創辦人兼行政總裁Ricky Knox表示，約以兩年半取得英國虛擬銀行牌照，虛擬銀行服務於今年1月正式公眾開放，客戶人數由產品發布後3個月的10萬人，升至現時的約40萬人。他們的應用程式可綜合顯示客戶在不同銀行的帳戶餘額，分析客戶支出並提供理財建議，以及提供信用卡服務和定期儲蓄產品。

相關字詞﹕康宏環球 虛擬銀行 金管局

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