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謝瑞麟多賺39% 中期息倍升

【明報專訊】謝瑞麟（0417）公布截至9月底止中期業績，純利上升39%至2426.9萬元，每股盈利升38%至9.8仙，中期息亦大增128.6%至4.8仙，惟毛利率受壓，期內下跌2.2百分點至38.9%。集團主席兼行政總裁謝邱安儀（圖）表示，集團內地業務轉以加盟店為主，批發的毛利率較低，加上金價下跌，帶動金飾銷量提升，毛利率下跌合乎預期。謝瑞麟昨午公布業績，收市升3.26%至1.9元。

內地加盟店為主 毛利受壓

謝邱安儀指出，香港零售市道過去12個月平穩上升，令去年基數較高，加上中美貿易戰及人民幣貶值，相信10月起增長會更明顯放緩，對零售市道持審慎態度。她表示，高鐵通車後，集團旺角及尖沙嘴於十一黃金周的銷售有所增長，不過其他地區表現持平。而經港珠澳大橋來港人士以團體客居多，需要時間帶動自由行旅客人數，短期對生意未見幫助，但長線而言依然利好香港零售。

貿戰人幣影響 今年10月起明顯放緩

她續稱，由於中港兩地的市况不太明朗，未來開店會更為審慎，內地會繼續轉至商場內開店，但效果需要兩年後才會浮現，預計屆時內地的同店銷售可重拾正增長。

集團產品平均單價於上半個財年增加15.5%至8175元。謝邱安儀表示，由於基建設施帶動的客源以中國南部居民為主，大多消費目的是日常佩戴及送贈朋友，預計單價升幅未必維持過去的水平。集團副主席及首席策略暨財務官伍綺琴補充，未來傾向推出更多以大眾化、年輕化的產品，以應付不明朗市况。

相關字詞﹕伍綺琴 金飾 香港零售 港珠澳大橋 高鐵 謝邱安儀 謝瑞麟

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