高盛：人幣明年首季恐見7.1

貿戰倘升溫 第二季見7.35

聯儲局官員近日轉吹鴿風，市場對美國加息預期下降，鄧敏強預料下個月加息1次，明年再加息4次，維持溫和加息步伐，至於本港銀行會否跟隨則視乎資本外流速度。

人民銀行昨公布，人民幣中間價報6.928，比上個交易日下跌35點子（1元等於1萬點子）。意大利預算案問題拖累歐元表現，美匯指數自96點邊緣反彈回升，在岸人民幣未能守穩6.94水平，截至晚上9時，在岸人民幣報6.9435，跌15點子；離岸人民幣報6.9374，跌37點子。

華僑永亨銀行經濟師李若凡稱，美國副總統彭斯在亞太經合組織峰會上抨擊中國，市場對月底中美達成貿易協議的預期降溫，加上境內人民幣利率下滑，為人民幣帶來壓力。不過，本周以來人行持續將人民幣中間價定在強於預期的水平，顯示維穩貨幣的決心。路透社引述交易員指，人民幣兌一籃子貨幣跌至一個月新低，顯示境內客戶對外幣需求旺盛，近期走勢亦反映人民幣貶壓正在累積。