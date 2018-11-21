高盛：人幣明年首季恐見7.1

【明報專訊】中美貿易戰尚未解決，人民幣年初至今已累跌近7%，惟近日走勢趨穩，守住7算關口。中美元首將於月底會面，高盛資深中國經濟分析師鄧敏強稱，貿易戰惡化機會達一半，人民幣明年首季將跌至7.1，視乎貿易談判是否成功。若貿易戰繼續升溫，離岸人民幣明年第二季或跌至7.35，但他認為中國經濟基本面仍向好，短期內不會大幅貶值。
貿戰倘升溫 第二季見7.35
聯儲局官員近日轉吹鴿風，市場對美國加息預期下降，鄧敏強預料下個月加息1次，明年再加息4次，維持溫和加息步伐，至於本港銀行會否跟隨則視乎資本外流速度。
人民銀行昨公布，人民幣中間價報6.928，比上個交易日下跌35點子（1元等於1萬點子）。意大利預算案問題拖累歐元表現，美匯指數自96點邊緣反彈回升，在岸人民幣未能守穩6.94水平，截至晚上9時，在岸人民幣報6.9435，跌15點子；離岸人民幣報6.9374，跌37點子。
華僑永亨銀行經濟師李若凡稱，美國副總統彭斯在亞太經合組織峰會上抨擊中國，市場對月底中美達成貿易協議的預期降溫，加上境內人民幣利率下滑，為人民幣帶來壓力。不過，本周以來人行持續將人民幣中間價定在強於預期的水平，顯示維穩貨幣的決心。路透社引述交易員指，人民幣兌一籃子貨幣跌至一個月新低，顯示境內客戶對外幣需求旺盛，近期走勢亦反映人民幣貶壓正在累積。