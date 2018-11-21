長建打包英資產 售倫敦擬上市公司

長建副主席葉德銓回覆傳媒查詢時表示：「有關建議並未確定會否進行，是次作出公布為一項程序。」 根據今年9月份的傳媒報道引述彭博報道指，長建正與投資銀行研究，打包將在英國的資產，基金總值數十億美元，並安排到倫敦上市。按2017年底止計算，當時長建持有英國7個項目的權益，總值已達480.82億元，佔總資產30.09%。若一如昨晚最新公布所言，今次將涵蓋範圍擴大至歐洲的基建資產，總值將增至657億元，佔資產總值及淨值達41.11%。

收購澳洲APA裁定失敗

此外，同系公司長實（1113）為首財團以752.78億元提出收購澳洲燃氣輸送管道商APA方面，昨日最終由澳洲財政部長Josh Frydenberg裁定，以長實有關收購會變成單一外資公司獨有及控制澳洲最重要的輸氣項目，並有違國家利益為由，否決長實提出的收購。不過，Josh Frydenberg指出，澳洲政府會繼續歡迎長實集團對澳洲投資，並對澳洲經濟作更大貢獻。

APA股價昨日收報8.73澳元，跌2.28%。根據澳洲的電子媒體報道指，APA坐擁1.5萬公里輸送管道，或全澳洲56%的燃氣輸送網，並且佔新南威爾士及維多利亞兩省的輸氣管74%份額。