A股今年跌兩成 明星基金清盤

176隻私募產品 成立不足半年已清盤

據內媒報道，中國基金業協會系統顯示，一隻名為「中鐵寶盈祥雲3號特定客戶資產管理計劃」的基金，運作狀態為「提前清算」，這基金的投資顧問為王亞偉的千合資本，屬一隻股票產品，已運行兩年半，管理規模為1.2億元人民幣。不單是上述基金，根據格上財富的資料，王亞偉管理的「昀灃」、「雲豹」、「千紙鶴」系列的私募基金產品，年內業績亦不佳，今年至今平均虧損約30％。

王亞偉在華夏基金出身，憑着所管理的公募基金連年有卓越表現而成名。2012年他離開華夏，投身私募基金界。多個前華夏基金經理亦追隨他的步伐，自立門戶，但亦紛紛在今年敗走。內地媒體指出，華夏基金前投資副總監孫建冬建立的鴻道投資，今年2月成立一隻滬深300指數增強產品，僅運作至8月就進入提前清算階段。據三方平台統計，截至11月19日，成立期不及半年並已清盤的證券私募產品高達176隻。

A股昨日表現較港股差，上證綜指跌2.13％至2645點，滬深300指數及深圳創業板指數分別跌2.31％及2.8％。