大行護航 無阻「空軍」襲小米

股價抽升8%成逆市奇葩

昨日小米輕微高開，其後反覆向上，尾市曾升8.82%至14.8元的全日高位，收市報14.74元，全日成交金額約22.56億元。

摩根士丹利表示，小米受惠於IoT（物聯網）及互聯網服務的收入和利潤率上升，第三季業績打破市場預期，維持「增持」評級及20元的目標價。該行估計，人民幣和印度盧比貶值，拖累手機的利潤率，原因是小米手機的收入是以人民幣和盧比計算，而成本則是以美元計算，加上手機競爭激烈，宏觀風險有所增加。

高盛發表報告，將目標價由23元上調至24元，維持「買入」評級。該行上調小米今年收入預測1%，但維持2019至2020年的收入預測。該行估計，手機及IoT收入將遜於預期，抵消互聯網服務的增長。花旗亦唱好小米業績，維持買進評級，目標價17元。中金指出，小米互聯網服務增長迅速，但手機業務疲弱，下調目標價至17元，維持買入評級，將今年至2020年的非通用會計準則的盈利預測分別下調13%、19%和15%。

印度門店明年底料達5000家

另外，有外電指小米於上月底已在印度開設逾500家門店，冀明年底門店可達5000家。小米表示會拓展農村線下銷售，門店平均面積為300方呎，部分位於偏遠地區門店，料可為印度農村創造逾15,000個就業職位。