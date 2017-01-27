全球科網股災 夜期大低水 恒指再失26000點 騰訊ADR曾跌4%

明報記者 廖毅然

以「FAAMG」為首的美國科技股周一下跌2%至4%，這五大科技巨頭已有4隻從高位下跌兩成，進入熊市，紐約FANG+指數從高位下跌21%。昨晚美股開市再跌400點，騰訊ADR（美國上市預託證券）較港股收市曾跌4%。恒指夜期至昨晚11時15分報25,486點，低水354點。

夜期昨低水354點 報25486點

騰訊昨跌3.3%至281.6元，舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018）跌2%至3%。中小型新經濟股跌幅較大，閱文（0772）跌4.7%，周一晚發盈警的美圖（1357）跌6.4%。醫藥股亦遭拋售，石藥（1093）績差而被大行唱淡，昨日跌5.3%，是表現最差恒指成分股，中生製藥（1177）跌4.3%。

瑞士盈豐中國基金高級投資基金經理莫文輝認為，科技股面對內憂外患，一方面美國科技股下跌，會拖累港科技股表現，而且貿易戰所針對的其中一個行業正是科技。「內憂」則是內地監管環境漸趨緊張，對盈利和收入的影響將逐漸浮現。他表示這批新經濟股份因盈利前景疲弱，市盈率會進一步受壓，股價在未來還會有更大跌幅。事實上，即使中資科技股今年跑輸美國科技巨頭，但相比之下市盈率仍然較貴。例如蘋果及facebook的市盈率已跌至10多倍，但騰訊、阿里巴巴及舜宇光學等的市盈率仍超過20倍（見圖）。

盈利前景弱 股價料未跌完

恒指昨日跌531點，收市報25,840點，失26,000關，再一次受制於50天線（26,233點）。國指跌166點至10,466點。主板成交774億元。內地研開放外資控股險企，中壽（2628）及平保（2318）均挫逾2%，但外資友邦（1299）更挫逾4%。另匯控（0005）挫1.4%。光大新鴻基金融財富管理策略師溫傑認為，如果未來兩三天恒指不能重上50天線，後市更難以樂觀。在「習特會」前夕，投資者仍傾向保守，估計資金會湧入高息股及公用股等防守板塊。

溫傑：高息公用股勢受捧

信安環球投資（香港）投資組合策略基金經理陳廣泰認為，3項因素促使亞洲股市復蘇，首先是中美元首展開談判，為緊張關係帶來轉機，其次是香港、中國及日本等市場估計處於歷史低位。美國聯儲局或將於明年放慢加息步伐，美元強勢可能於近期見頂，也為亞洲市場增添動力。