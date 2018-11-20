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怡東酒店獲批「增高」4層至30樓

【明報專訊】近年本港商廈物業身價大升，文華東方集團早前已部署重建旗下銅鑼灣怡東酒店，據屋宇署最新資料，上述怡東酒店於9月份獲批修訂圖則，最新獲批建30層高（在3層地庫之上）商廈，較2015年獲批的26層高（在4層地庫之上）商廈為高，但發展樓面面積則維持不變，為68.4萬方呎。

屋宇署公布，該署於9月共批出13份建築圖則，包括7項住宅及商住發展、4項商業發展等，期內未有大型住宅項目獲批圖則，其中有規模獲批的項目，已數到嘉年華國際（0996）於2016年以13億元購入的壽山村道16A至16D號，獲批建一幢3層高住宅，涉及樓面12,133方呎。其士國際（0025）今年初斥4.028億元向恒生商學書院（現為恒生大學）購入的沙田恒樂里5號，則獲批建9幢2層高住宅，涉及28,752方呎樓面。

司徒拔道18號獲批入伙紙

另方面，9月份共有6個私宅項目落成獲批入伙紙，較為矚目的要數新地（0016）跑馬地司徒拔道18號第1期，項目共涉53伙，發展商早前表示，項目計劃以現樓形式推售。另期內落成的還有新世界（0017）北角柏蔚山，涉及611個單位，遠展（0035）黃大仙鑽嶺，涉及234伙，百利保（0617）及富豪酒店（0078）旗下沙田九肚富豪．山峯（160伙）、華業控股掃管笏嘉和里山路2號（27伙）及華懋清水灣「玥廬」（10伙）。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上述6個住宅項目涉及1095伙，雖較8月份的2414伙回落55%，但已連續六個月逾千伙，預計今年最終可達1.8萬伙水平。

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