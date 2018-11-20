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凱滙最快本月獲批預售 大部分設傳統廚房

【明報專訊】近期樓市氣氛淡靜，部分大型新盤按兵不動，不過，本年迄今只推售深水埗一號九龍道一個樓盤的信置（0083），旗下觀塘凱滙最快本月獲批預售，發展商表明，獲批樓花紙後將隨即於年內推售。

上述觀塘凱滙由信置與華置（0127）、市建局合作發展，信置營業部聯席董事田兆源表示，項目預計最快月內獲批預售，獲批樓花紙後隨即於年內推售。田續稱，項目設有7個示範單位，包括3個連裝修家俬單位，而凱滙一期、二期全數1999伙單位，大部分均採用傳統式廚房設計，並引入意大利高級廚櫃品牌ARAN CUCINE。

泓碧伙中原推P減3.05厘按揭

田兆源又稱，凱滙項目分兩期發展，一期設1025伙，一房單位佔約8%，實用約450方呎；兩房佔54%，實用490至670方呎；三房約佔30%，實用717至880方呎；四房只佔4%，實用約1100方呎，另有約4%為特色戶。

另內房碧桂園（2007）與宏安地產（1243 ）等馬鞍山泓碧，上周五至今4天暫累收約200票，超額近1倍。碧桂園地產（香港）營銷總監周俊豪表示，剛過去周末約3000人參觀示範單位，會視乎收票情况考慮加推、爭取本月內開售。中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，該公司為泓碧買家提供按揭計劃，包括低息高回贈按揭，P按按息全期為P減3.05厘（P現為5.375厘），實際按息為2.325厘，或可選用H按、全期H加1.24厘，實際息率為2.28厘；另一個優惠為低首期免壓測按揭計劃，由貸款機構提供，按揭成期最高七成，全期為P，貸款年期最長25年。

琨崙3複式連車位售3900萬

華懋青山公路琨崙，最新透過招標售出一伙3層複式色戶(連車位)；上述青玥琳洋房單位20B號，成交價3900萬元，為項目新高價紀錄。

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