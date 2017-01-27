麗城海景戶860萬 低高峰價15%

泓景臺兩房險守800萬

西九四小龍之一的荔枝角泓景臺，兩房成交價較同類高位低約一成。香港置業分行高級聯席董事胡耀才表示，泓景臺2座高層D室，實用471方呎，2房間隔，單位以950萬元放盤約3個月，減價145萬元或15%，以805萬元成交，實呎17,091元。原業主2010年3月以355萬元購入，持貨8年，帳面獲利450萬元或1.26倍。

叠茵庭個半月首開齋 3年升兩成

屯門叠茵庭錄得約1個半月以來首宗成交，美聯分行首席高級營業經理陸家民表示，叠茵庭1座高層A室，實用376方呎，屬兩房間隔，新近以492萬元易手，較同類高位低91萬元或16%，實呎13,085元。原業主2015年7月以400萬元買入，持貨3年，帳面獲利92萬元或23%，較5月時成交的同類單位持貨3年帳賺近五成為少。

另市場消息指，西半山羅便臣道31號高層A單位，實用1990方呎，原業主叫價9800萬元放售。

羅便臣道31號劈價750萬易手

最新減價至9050萬元連兩車位售出，累減750萬元，實呎45477元，原業主為內地人士，於2009年以6500萬元購入，其後6次向銀行或財務公司借貸，現成交價較9年前購入價高2550萬元或39%。