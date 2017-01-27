嘉湖第一城重現400餘萬放盤 代理料兩房年底前重返九成按揭行列

明報記者 謝穎怡

天水圍嘉湖山莊現時約有400個放盤，其中400餘萬元放盤佔整體約5%，即約20個，如景湖居6座低層E室，屬實用446方呎兩房單位，附企理裝修，望內園景，現叫價430萬元，實呎9641元。可留意的是，同類單位日前以418萬元沽出，做價重回去年底水平，單位位於景湖居9座低層F室，實用442方呎，實呎9457元。區內代理表示，嘉湖山莊有約六成業主主動降價，議價空間介乎約5%至10%不等，料屋苑兩房單位最快今年底前可重現400萬元或以下成交。

嘉湖大三房實呎8254元 今年新低

嘉湖山莊本月錄約20宗成交，已貼近上月全月宗數，不過平均實呎跌破1萬元，最新報9713元，重回今年初水平。市場消息指，嘉湖山莊景湖居14座低層B室，實用630方呎，屬「大三房」戶，單位原叫價580萬元，多次降價後終以520萬元易手，實呎8254元，呎價為屋苑今年新低，並為屋苑本月第4宗呎價跌穿9000元成交。原業主2004年以130萬元買入，持貨14年，帳面獲利390萬元或3倍。

第一城約涉20多個400餘萬放盤

另一「上車樂園」沙田第一城，本月錄約6宗成交，亦貼近上月全月宗數，中原區域營業經理黎宗文表示，沙田第一城44座中層E室，屬實用284方呎2房戶，新近以465萬元易手，實呎16373元，同類單位7月高位598萬元，意味約4個月跌價133萬元或22%。原業主2012年以286萬元購入，持貨6年，帳面賺179萬元或63%。沙田第一城放盤量約100個，按月增10%，400餘萬元盤源佔約20多個，以2房單位為主，如42座低層B室，實用284方呎，現叫價445萬元，實呎叫價1.56萬元。

年底前大型上車屋苑料失守400萬

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，整體樓市交投疏落，部分業主為求出貨，大幅劈價以吸引買家，預料最快今年底前新界大型上車屋苑將失守400萬元。他續稱，雖然本月底新居屋攪珠後，部分抽籤較後的申請人或流入私樓市場，不過他強調，中美兩國元首於本月底會面，或影響貿易戰走勢，料買家入市觀望氣氛仍濃厚。