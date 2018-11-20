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湯文亮﹕是誰要求放寬逆周期措施

【明報專訊】中原樓價指數雖然只是跌了3%至4％，已經有聲音要求放寬逆周期措施，老實說，只是區區3%至4％，又如何能夠證明樓市已經轉勢掉頭向下，金管局當然不會輕易放寬。在2016年初，樓市曾經下跌13%至14%，金管局還未放寬，今次當然不會例外；而且，要求放寬的人並不是有急切需要，更加不會放寬。

一般人都會有一個錯覺，以為打算買樓的人都會要求放寬逆周期措施，其實這是一個誤會，甚至可以說他們食了一隻「死貓」。

放寬之後仍買不起樓

我分別問幾個打算買樓的年輕朋友，是否希望金管局放寬逆周期措施，答案竟然是「不是」，或者「不是現在」，理由是樓價現在開始下跌，如果放寬逆周期措施，只是給了業主一個信息，有能力買樓的人多了，可以鐵價不二，或者有機會令樓價回穩，對業主來說當然是好事，但是他們仍然不可以用較合理的價錢買樓，只不過是可以付較少首期，但樓價依然是負擔不起，這不符合他們的要求，所以，要求放寬逆周期措施並不是打算買樓的人，或者只是小部分人有能力的人有此打算。

現在通過各種渠道要求金管局放寬逆周期措施的人，全部都是有各類型物業，甚至有很多物業的大業主，例如地產商，大炒家等，他們希望在放寬逆周期措施之下，有更多人可以有能力買他們的物業，甚至說這是逃生門。

業主能逃生 樓價就大跌

他們這樣說，我反而覺得更加不應該放寬逆周期措施，因為如果業主能夠逃生，代表樓價會大跌，新買家就會身陷困境，金管局就會做了罪人。現在最好辦法保持現狀，待樓價下跌至某一水平，直至打算買樓的人急切要求放寬逆周期措施時再作考慮，這才是急人之所需，現在放寬，就會變成推人落火坑。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]

相關字詞﹕湯文亮 逃生門 金管局 逆周期措施

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