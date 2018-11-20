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柏瑞：環球股市未見底 增持美債 安本唱反調 指A股估值吸引可買

【明報專訊】環球股市陰晴不定，股市何時見底以至何時吸納，成為不少投資者的疑問，近期不少大行推出最新市場展望，其配置操作可作參考。柏瑞投資高級副總裁兼投資組合經理吳重光（圖）表示，最近已減持了投資組合內的股票配置，料環球股市或需9至18個月才見底，認為目前尚未適宜入市；並增持了美國國債，指其息口吸引，整體而言現不值得買入高風險資產。不過，安本標準投資中線仍高配環球股票，近期更已開始增加在A股的倉位，指股市下跌同時估值也見吸引，並仍看好消費相關股份如旅遊、醫藥以至保險股。

銅價料受惠內地基建

吳重光表示，股票佔整體投資組合比例已由最高的72%，減至目前只有約六成以下，減持最多的市場為以往持倉最重的日股。他指出，市場負面因素可能隨時湧現，認為目前不值得投資高風險資產，宜偏向防守型部署。

近期他稱反而增加了美國國債部署，目前佔整體持倉達到6%至7%。他續稱，現時美債息口已經比歐洲和日本國債更吸引，而且預料今年美國再加息一次和明年加息兩次，帶來的影響不會太大；當中較偏好短年期國債，皆因預計長債息口仍有上升空間。同時，他亦上調了銅的配置，指其有溢價，以及受中國內地刺激經濟和基建帶動，並料是中央刺激經濟政策的首批受惠者。

柏瑞吳重光：人幣兌美元或「破7」

他續稱，預計環球股市目前尚未見底，還需再觀察多9至18個月，預料弱勢將會延續到明年，認為目前尚未是入市時機；而未來會先考慮新興市場債劵，之後便是A股。他認為A股未來走勢要留意中國刺激經濟政策的強度和效率，有關政策將會影響投資者的情緒，而且Ａ股本身散戶較多，相信要直至所有因素都好轉之後才有機會反彈，反應較為滯後，現時仍未是適當的買入時機。

另外，在經濟層面上，柏瑞預計中央的刺激經濟措施需時見效，在明年春季增長會加劇放緩，並有更多下行因素湧現，但隨時採用更進取的應對措施，料直至下半年經濟才會復蘇。

該行又預料，隨美元或續強勢，在中國貿易順差收窄下，人民幣兌美元有機會「破7」，又相信即使中央關注資金外流情况，但只要繼續維持去槓桿，人民幣亦會持續貶值。

相反，安本標準投資管理則較看好後市，現時偏好美國、歐洲、新興市場和日本股市，近期更已經開始增加A股的配置。該行中國及香港股票投資部主管姚鴻耀表示，A股短期內仍然有再向下的風險，難言是否已見底，並隨着中美貿易緊張關係升溫，預料投資者情緒在未來一段時間仍然脆弱；不過，他認為目前A股市盈率只有約9至10倍，低於其他市場，基本面及估值已具吸引力，對市場長線前景仍有信心。

安本姚鴻耀：看好內地消費股

姚續稱，隨着中央致力實現經濟高質素增長，改革解決經濟結構脆弱等問題，近期又推出刺激經濟措施，以推動消費、改善營商環境和紓緩民企財政狀况，都是明年A股的利好因素；並看好受惠消費升級公司，特別是平均售價節節向上的高檔品牌，以及隨中產崛起將帶動對醫療、保險、旅遊與智能電器的需求。他又認為，「消費降級」主要集中在低端城市發生，實則內地整體消費需求正在上升，消費相關企業前景仍佳。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 理財專題]

相關字詞﹕人民幣貶值 a股 新興市場債劵 美國國債

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