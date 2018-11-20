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周顯 投資二三事

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周顯﹕Webb提41瀕危股 證監料快做嘢

【明報專訊】有人問我，對於David Webb公布的最新41隻瀕危股份（41 endangered stocks）有何看法，我說﹕「David Webb向來是證監會的白手套，雙方互通消息，互相支援，他既然發表出來，相信證監好快就會做嘢了。」

這41隻股票，都是被核數師評為「不發表意見」或「否定意見」，因為先前港交所建議修訂規例，若集團財務報告遭核數師「不表示意見」或「否定意見」，便要即時停牌。如果新例成功在明年1月1日實行，當2019財年完結後，於2020年3月底，即大部分公司的2019財政年度完結日，便會出現首批「傷亡」（casualties）。

2019財年度完 出現首批「傷亡」

先前證監會的開刀對象，是沒有充分業務的公司，現在則針對有財務問題，帳目不清不楚的公司。不過話說回來，先前它已把沒有充分業務的公司DQ了一批，日前「收信」的志道國際（1220），有18個月糾正期，只要在2020年4月25日前搞掂營業額，便可逃脫除牌，18個月流流長，應該可以順利搞掂啩？所以，這股票仲升番轉頭𠻹！

至於我的意見﹕本來，2020年之後的事，炒多兩轉都夠時間，跌兩日，人們便會忘記了，但是個市實在太差，咁就無辦法了。

其實，生意不足，和核數師否定意見，兩者都是錢可以解決的事，前者，做蝕本生意就得，後者，私人掏荷包補足現金就得，但是今日的市况，又邊有咁多現金去周轉呢？

[周顯 投資二三事]

相關字詞﹕41隻瀕危股 周顯

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