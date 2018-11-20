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劉思明﹕中港地產股呈強勢

【明報專訊】港股延續月初以來向好趨勢，自9月下旬以來，恒指昨天再次重上50天線。恒指高開後最多升213點、高見26,397點回軟，曾經倒跌37點，但很快回升，午後上試高位，收報26,372點，升188點或0.72%；國指升0.45%。大市成交803億元，低於60天平均一成多，成交相對疲弱。

據《明報》港股數據庫，升跌比率69比31，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔一成；陽燭對陰燭為60比40，大市普遍向上，買盤動力較強且積極；大市近10日有8日升多跌少，呈現向好趨勢。

中教希望教育跌至50天線有支持

本報數據庫追蹤的30個行業，有九成上升，只有零售及教育跌逾2%，以及金屬及礦石、新能源微跌（跌少於1%）。中央政府加強民辦幼兒園規範，雖然只是針對學前教育，但為整個行業蒙上陰影，教育股繼續沽壓。經過洗倉的考驗後，中教（0839）、希望教育（1765）的沽壓明顯溫和，跌至50天線已有支持，但行業政策風險高，投機味濃。

家電股創維見鞏固底部 看高一線

上升行業中，內房升近4%表現，其次中資電力、家居用品、地產相關升約2%。昨提過中資電力普遍呈現中線升勢；家電股創維（0751）、敏華（1999）升逾4%兼具成交配合，前者在低位已形成較鞏固底部，可看高一線。

本地地產股新地（0016）、希慎（0014）、九倉置業（1997）昨升約3%以上，升穿50天線；現時除了鷹君（0041）繼續尋底，行業全部股份已處於50天線之上。新世界發展（0017）、恒隆地產（0101）、太古地產（1972）等10天線已升穿50天線，走勢較佳。

內房上升動力增 世房追落後看20元

代表內房股的恒生內地地產指數昨升穿月初高位，上升動力比預期強，短線或可上試第三季密集區中間。隨着內地經濟下行壓力加大，樓市已降溫轉弱，相關的政策風險下降，市場甚至憧憬明年有一定鬆綁，經營穩健大型發展商有望最快復蘇。過去大半個月提到的潤地（1109）、中海外（0688）、萬科（2202）、龍湖（0960）全部都對辦，世房（0813）表現仍相對落後，昨天才升破50天線，後市上試近20元水平，並可以跌穿20天線止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕世房 新世界 創維 教育股

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