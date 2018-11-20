經濟
劉思明 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

劉思明﹕月底習特會前港股「蜜月期」

【明報專訊】恒指昨日升188點，收報26,372點，成交金額803億元。市場對於本月底阿根廷G20峰會期間國家主席習近平與美國總統特朗普會面成果的消息比較正面，中美貿易戰緩和，現時至月底形成「蜜月期」，利好港股投資氣氛。

不過，港股成交疲弱，反映市場半信半疑，對入市態度保守，因此貿易戰消息的反覆，都可能對市場造成短暫震盪，但相信不影響股市向好趨勢。

相反，倘若恒指向上突破，加上粉飾櫥窗的憧憬，帶動情緒變得高漲，令資金追貨成交攀升，將提高警覺。畢章中美貿易戰結果難料，但利好預期已透支及反映，反高潮落幕機會不小。

再過多1個半月，跟入新的一年，券商陸續對明年投資發表展望，此除了可以視為對明年投資部署的前瞻外，其實對於年底前資金重新配置有啟示作用，意味有利相關股份熱身。高盛展望未來兩年香港樓市可能下跌15%至20%，加上股市受到不利的消息影響及盈利進一步下跌，予香港市場減持評級。

人幣疲弱 本地零售至明年初難樂觀

事實上，近一兩個月本地銀行並沒有跟隨港股做好，反而反覆向下，已反映出市場憂慮；近日本地地產股無疑有明顯反彈，但人民幣貶值及疲弱背景下，連同本地零售股在年底至明年初難以樂觀。

至於中國市場，高盛認為回報有提升空間，該行認為由於中國股市已從高位大幅回落，跌至有利位置，在較低估值、盈利增長高於區內情况，加上中國財政貨幣政策有機會放鬆，以及2019年稍後時間中美貿易摩擦暫緩，均有利提高回報，所以維持中國增持評級。

該行並列出明年中國五大投資主題：包括風險相對回報吸引的A股市場的；廉宜的防守性股份；人民幣貶值受惠股；該行的新中國漂亮50（New China Nifty Fifty），以及受惠重組民企。

所謂新中國漂亮50是該行挑選受惠中國逐步轉型科網、高端製造、消費、醫療的中國新經濟概念，但經過今年重創後，估值修復需要時間，加上科網、醫藥、教育政策風險上升，短期後難出現去年強勁升勢。高盛亦預期中國漂亮50要到明年下半年將會取回市場領導地位。

平保跑贏恒指國指 穩健之選

目前而言，內地投資氣氛改善，內險股更實在是資金相對穩健選擇。平保（2318）上月公布第三季業績，以至剛公布10月份的營運數據，均顯示公司各業務發展穩健，尤其是在金融科技方面，業務價值逐步釋放及改善生產力，增強公司在行業優勢。加上第四季內地A股跌勢緩和，亦有利平保業績的表現。

走勢上，平保於8月跌至67元低位後，股價跑贏恒指與國指，至年底有望繼續吸引資金流入。

[劉思明 還看今朝]

相關字詞﹕平保 a股 港股

上 / 下一篇新聞

美圖手機勁蝕 授權小米圖斬纜 發盈警料下半年蝕10億 預告「手機業務或不再盈利」
美圖手機勁蝕 授權小米圖斬纜 發盈警料下半年蝕10億 預告「手機業務或不再盈利」
小米季績轉賺25億 手機毛利率急挫
小米季績轉賺25億 手機毛利率急挫
京東持續經營業務盈轉虧 股價曾跌逾4%
京東持續經營業務盈轉虧 股價曾跌逾4%
銀保監：要打通金融經濟「腸梗塞」
銀保監：要打通金融經濟「腸梗塞」
城商行不良貸款率 升0.1百分點
城商行不良貸款率 升0.1百分點
本地地產股彈起 恒指升越50天線 分析：A股回穩 港股本周上望26500點
本地地產股彈起 恒指升越50天線 分析：A股回穩 港股本周上望26500點
高盛：港樓價2年跌逾15% 降港股評級
高盛：港樓價2年跌逾15% 降港股評級
石藥第三季業績放緩 股價逆市跌1.7%
石藥第三季業績放緩 股價逆市跌1.7%
鄭家純：料港樓價10%上落
鄭家純：料港樓價10%上落
外電：內地放寬外資控股險企 富衛擬申請
外電：內地放寬外資控股險企 富衛擬申請
恒大擬再發債 票息達11厘 半月連環抽水218億 拖冧內房債市
恒大擬再發債 票息達11厘 半月連環抽水218億 拖冧內房債市
TNG傳明年美上市 集資23.5億
TNG傳明年美上市 集資23.5億
玩具反斗城亞洲：明年擬開68店
玩具反斗城亞洲：明年擬開68店
壹傳媒落實售台物業 今復牌
壹傳媒落實售台物業 今復牌
蘋果再削單 股價挫3％拖累道指早段跌逾400點
蘋果再削單 股價挫3％拖累道指早段跌逾400點
應對危機 朱克伯格管治作風傳「變激」
應對危機 朱克伯格管治作風傳「變激」
中國對澳洲大麥作反傾銷調查
中國對澳洲大麥作反傾銷調查
結婚置業實現後才訂長遠計劃
結婚置業實現後才訂長遠計劃
李聲揚﹕市差「夢想」不值錢
李聲揚﹕市差「夢想」不值錢
金曹﹕恒指10倍市盈率見支持
金曹﹕恒指10倍市盈率見支持
技術取勝﹕比亞迪望挑戰62元
技術取勝﹕比亞迪望挑戰62元
環保科技指「越柙犯」對公司沒影響
環保科技指「越柙犯」對公司沒影響
新世界鄭志剛搞埋鐘點陪月業務
新世界鄭志剛搞埋鐘點陪月業務
劉思明﹕中港地產股呈強勢
劉思明﹕中港地產股呈強勢
周顯﹕Webb提41瀕危股 證監料快做嘢
周顯﹕Webb提41瀕危股 證監料快做嘢
柏瑞：環球股市未見底 增持美債 安本唱反調 指A股估值吸引可買
柏瑞：環球股市未見底 增持美債 安本唱反調 指A股估值吸引可買
湯文亮﹕是誰要求放寬逆周期措施
湯文亮﹕是誰要求放寬逆周期措施
嘉湖第一城重現400餘萬放盤 代理料兩房年底前重返九成按揭行列
嘉湖第一城重現400餘萬放盤 代理料兩房年底前重返九成按揭行列
麗城海景戶860萬 低高峰價15%
麗城海景戶860萬 低高峰價15%
萊坊料樓價不會如97年「懸崖式」下跌
萊坊料樓價不會如97年「懸崖式」下跌
凱滙最快本月獲批預售 大部分設傳統廚房
凱滙最快本月獲批預售 大部分設傳統廚房
TWELVE PEAKS 1號屋6.66億 實呎14萬破頂
TWELVE PEAKS 1號屋6.66億 實呎14萬破頂
怡東酒店獲批「增高」4層至30樓
怡東酒店獲批「增高」4層至30樓
尚譽首宗租賃 呎租高見77元
尚譽首宗租賃 呎租高見77元