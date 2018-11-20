劉思明﹕月底習特會前港股「蜜月期」

不過，港股成交疲弱，反映市場半信半疑，對入市態度保守，因此貿易戰消息的反覆，都可能對市場造成短暫震盪，但相信不影響股市向好趨勢。

相反，倘若恒指向上突破，加上粉飾櫥窗的憧憬，帶動情緒變得高漲，令資金追貨成交攀升，將提高警覺。畢章中美貿易戰結果難料，但利好預期已透支及反映，反高潮落幕機會不小。

再過多1個半月，跟入新的一年，券商陸續對明年投資發表展望，此除了可以視為對明年投資部署的前瞻外，其實對於年底前資金重新配置有啟示作用，意味有利相關股份熱身。高盛展望未來兩年香港樓市可能下跌15%至20%，加上股市受到不利的消息影響及盈利進一步下跌，予香港市場減持評級。

人幣疲弱 本地零售至明年初難樂觀

事實上，近一兩個月本地銀行並沒有跟隨港股做好，反而反覆向下，已反映出市場憂慮；近日本地地產股無疑有明顯反彈，但人民幣貶值及疲弱背景下，連同本地零售股在年底至明年初難以樂觀。

至於中國市場，高盛認為回報有提升空間，該行認為由於中國股市已從高位大幅回落，跌至有利位置，在較低估值、盈利增長高於區內情况，加上中國財政貨幣政策有機會放鬆，以及2019年稍後時間中美貿易摩擦暫緩，均有利提高回報，所以維持中國增持評級。

該行並列出明年中國五大投資主題：包括風險相對回報吸引的A股市場的；廉宜的防守性股份；人民幣貶值受惠股；該行的新中國漂亮50（New China Nifty Fifty），以及受惠重組民企。

所謂新中國漂亮50是該行挑選受惠中國逐步轉型科網、高端製造、消費、醫療的中國新經濟概念，但經過今年重創後，估值修復需要時間，加上科網、醫藥、教育政策風險上升，短期後難出現去年強勁升勢。高盛亦預期中國漂亮50要到明年下半年將會取回市場領導地位。

平保跑贏恒指國指 穩健之選

目前而言，內地投資氣氛改善，內險股更實在是資金相對穩健選擇。平保（2318）上月公布第三季業績，以至剛公布10月份的營運數據，均顯示公司各業務發展穩健，尤其是在金融科技方面，業務價值逐步釋放及改善生產力，增強公司在行業優勢。加上第四季內地A股跌勢緩和，亦有利平保業績的表現。

走勢上，平保於8月跌至67元低位後，股價跑贏恒指與國指，至年底有望繼續吸引資金流入。

[劉思明 還看今朝]