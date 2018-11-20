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經濟
2018年11月20日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
美圖手機勁蝕 授權小米圖斬纜 發盈警料下半年蝕10億 預告「手機業務或不再盈利」
小米季績轉賺25億 手機毛利率急挫
京東持續經營業務盈轉虧 股價曾跌逾4%
銀保監：要打通金融經濟「腸梗塞」
城商行不良貸款率 升0.1百分點
本地地產股彈起 恒指升越50天線 分析：A股回穩 港股本周上望26500點
高盛：港樓價2年跌逾15% 降港股評級
石藥第三季業績放緩 股價逆市跌1.7%
鄭家純：料港樓價10%上落
外電：內地放寬外資控股險企 富衛擬申請
恒大擬再發債 票息達11厘 半月連環抽水218億 拖冧內房債市
TNG傳明年美上市 集資23.5億
玩具反斗城亞洲：明年擬開68店
壹傳媒落實售台物業 今復牌
蘋果再削單 股價挫3％拖累道指早段跌逾400點
應對危機 朱克伯格管治作風傳「變激」
中國對澳洲大麥作反傾銷調查
結婚置業實現後才訂長遠計劃
劉思明﹕月底習特會前港股「蜜月期」
李聲揚﹕市差「夢想」不值錢
金曹﹕恒指10倍市盈率見支持
技術取勝﹕比亞迪望挑戰62元
環保科技指「越柙犯」對公司沒影響
新世界鄭志剛搞埋鐘點陪月業務
劉思明﹕中港地產股呈強勢
周顯﹕Webb提41瀕危股 證監料快做嘢
柏瑞：環球股市未見底 增持美債 安本唱反調 指A股估值吸引可買
湯文亮﹕是誰要求放寬逆周期措施
嘉湖第一城重現400餘萬放盤 代理料兩房年底前重返九成按揭行列
麗城海景戶860萬 低高峰價15%
萊坊料樓價不會如97年「懸崖式」下跌
凱滙最快本月獲批預售 大部分設傳統廚房
TWELVE PEAKS 1號屋6.66億 實呎14萬破頂
怡東酒店獲批「增高」4層至30樓
尚譽首宗租賃 呎租高見77元
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技術取勝﹕比亞迪望挑戰62元
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【明報專訊】小米均線上整固（圖）
九倉置業中線試53元阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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美圖手機勁蝕 授權小米圖斬纜 發盈警料下半年蝕10億 預告「手機業務或不再盈利」
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尚譽首宗租賃 呎租高見77元
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