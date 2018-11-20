金曹﹕恒指10倍市盈率見支持

【明報專訊】美國總統特朗普料與中國國家主席習近將會在阿根廷舉行的20國集團（G20）峰會期會面，雖然能夠立刻解決中美貿易糾紛不抱期望，但正如路透社早前報道，「雖然貿易戰談判出現重大突破或者達成重大協議的可能性很低，但就算僅僅是同意開展進一步談判，緊張的雙邊關係能夠有所緩和，對市場而言都是利好因素」。昨日恒指收市高於26,372點，比10月低位24,540點反彈了1832點或7.4%，也算是正面反應。這個水平是大概市盈率（PE）11倍、或股息率4.03厘，股價算合理水平，不算昂貴。
倘貿戰南海主權惡化 PE股息未見底
不過，美國副總統彭斯在上周亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間尖銳抨擊中國的言論，尤其直接呼籲亞洲各國避免向中國借貸最為引人側目，結果出現APEC峰會自1993年以來首次連一紙閉幕聯合聲明也欠奉的場面，明顯中美雙方分歧極大。彭斯揚言美國並不急於與中國結束貿易戰，並且「在中國改變方式之前不會改變方向」。
似乎特朗普扮「白臉」、而彭斯扮「黑臉」，大家「唱雙簧」希望跟中國談判爭取到最多籌碼。這次G20峰會的見面有點像《鴻門宴》，中國莫說得到和解協議，可能連一份起碼聯合聲明也難得到。假如認為中美貿易摩擦、南海主權糾紛將會惡化，那現時11倍PE或4.03厘股息的確未必是歷史低價。自2008年次按危機出現，恒指月結的PE及股息低位可見附表。
平均來說，PE低位是9.11倍或股息率低位是4.53厘。即如G20峰會談判失敗，熊市持續的話，以PE計恒指可以回調到21,800點水平，以股息率計可23,400點水平。12月期權活躍PUT部署在24,000點下方、27,000點上方，表示大戶比較有戒心，恒指難升高於27,000點，而支持位大約是10倍PE。
瑞聲Short Put年息15厘 49元接貨
瑞聲科技（2018）在49元的位置做出了今年的低位，見不錯的反彈，由於預期短線低位不應偏離10月，可以用期權Short Put做49元行使價在2019年2月到期的期權，因為這樣做股息率可達5厘，如果化作年利率更高達15厘年息，由於Short Put收期權金等49元行使價接貨，風險等同買入一手股票，但是Short Put可先收取可觀的期權金當作特別股息，股票期權是美式結算。
簡單的講，Short Put是肯定可以收到期權金，而風險是在結算日或之前任何一日，就算股價大跌也有機會被行使，以預定的合約價接貨。
[期權制勝]
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