經濟
期權制勝

投資策略

下一篇 上一篇

金曹﹕恒指10倍市盈率見支持

【明報專訊】美國總統特朗普料與中國國家主席習近將會在阿根廷舉行的20國集團（G20）峰會期會面，雖然能夠立刻解決中美貿易糾紛不抱期望，但正如路透社早前報道，「雖然貿易戰談判出現重大突破或者達成重大協議的可能性很低，但就算僅僅是同意開展進一步談判，緊張的雙邊關係能夠有所緩和，對市場而言都是利好因素」。昨日恒指收市高於26,372點，比10月低位24,540點反彈了1832點或7.4%，也算是正面反應。這個水平是大概市盈率（PE）11倍、或股息率4.03厘，股價算合理水平，不算昂貴。

倘貿戰南海主權惡化 PE股息未見底

不過，美國副總統彭斯在上周亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間尖銳抨擊中國的言論，尤其直接呼籲亞洲各國避免向中國借貸最為引人側目，結果出現APEC峰會自1993年以來首次連一紙閉幕聯合聲明也欠奉的場面，明顯中美雙方分歧極大。彭斯揚言美國並不急於與中國結束貿易戰，並且「在中國改變方式之前不會改變方向」。

似乎特朗普扮「白臉」、而彭斯扮「黑臉」，大家「唱雙簧」希望跟中國談判爭取到最多籌碼。這次G20峰會的見面有點像《鴻門宴》，中國莫說得到和解協議，可能連一份起碼聯合聲明也難得到。假如認為中美貿易摩擦、南海主權糾紛將會惡化，那現時11倍PE或4.03厘股息的確未必是歷史低價。自2008年次按危機出現，恒指月結的PE及股息低位可見附表。

平均來說，PE低位是9.11倍或股息率低位是4.53厘。即如G20峰會談判失敗，熊市持續的話，以PE計恒指可以回調到21,800點水平，以股息率計可23,400點水平。12月期權活躍PUT部署在24,000點下方、27,000點上方，表示大戶比較有戒心，恒指難升高於27,000點，而支持位大約是10倍PE。

瑞聲Short Put年息15厘 49元接貨

瑞聲科技（2018）在49元的位置做出了今年的低位，見不錯的反彈，由於預期短線低位不應偏離10月，可以用期權Short Put做49元行使價在2019年2月到期的期權，因為這樣做股息率可達5厘，如果化作年利率更高達15厘年息，由於Short Put收期權金等49元行使價接貨，風險等同買入一手股票，但是Short Put可先收取可觀的期權金當作特別股息，股票期權是美式結算。

簡單的講，Short Put是肯定可以收到期權金，而風險是在結算日或之前任何一日，就算股價大跌也有機會被行使，以預定的合約價接貨。

[期權制勝]

相關字詞﹕恒指 期權short put 瑞聲科技

上 / 下一篇新聞

美圖手機勁蝕 授權小米圖斬纜 發盈警料下半年蝕10億 預告「手機業務或不再盈利」
美圖手機勁蝕 授權小米圖斬纜 發盈警料下半年蝕10億 預告「手機業務或不再盈利」
小米季績轉賺25億 手機毛利率急挫
小米季績轉賺25億 手機毛利率急挫
京東持續經營業務盈轉虧 股價曾跌逾4%
京東持續經營業務盈轉虧 股價曾跌逾4%
銀保監：要打通金融經濟「腸梗塞」
銀保監：要打通金融經濟「腸梗塞」
城商行不良貸款率 升0.1百分點
城商行不良貸款率 升0.1百分點
本地地產股彈起 恒指升越50天線 分析：A股回穩 港股本周上望26500點
本地地產股彈起 恒指升越50天線 分析：A股回穩 港股本周上望26500點
高盛：港樓價2年跌逾15% 降港股評級
高盛：港樓價2年跌逾15% 降港股評級
石藥第三季業績放緩 股價逆市跌1.7%
石藥第三季業績放緩 股價逆市跌1.7%
鄭家純：料港樓價10%上落
鄭家純：料港樓價10%上落
外電：內地放寬外資控股險企 富衛擬申請
外電：內地放寬外資控股險企 富衛擬申請
恒大擬再發債 票息達11厘 半月連環抽水218億 拖冧內房債市
恒大擬再發債 票息達11厘 半月連環抽水218億 拖冧內房債市
TNG傳明年美上市 集資23.5億
TNG傳明年美上市 集資23.5億
玩具反斗城亞洲：明年擬開68店
玩具反斗城亞洲：明年擬開68店
壹傳媒落實售台物業 今復牌
壹傳媒落實售台物業 今復牌
蘋果再削單 股價挫3％拖累道指早段跌逾400點
蘋果再削單 股價挫3％拖累道指早段跌逾400點
應對危機 朱克伯格管治作風傳「變激」
應對危機 朱克伯格管治作風傳「變激」
中國對澳洲大麥作反傾銷調查
中國對澳洲大麥作反傾銷調查
結婚置業實現後才訂長遠計劃
結婚置業實現後才訂長遠計劃
劉思明﹕月底習特會前港股「蜜月期」
劉思明﹕月底習特會前港股「蜜月期」
李聲揚﹕市差「夢想」不值錢
李聲揚﹕市差「夢想」不值錢
技術取勝﹕比亞迪望挑戰62元
技術取勝﹕比亞迪望挑戰62元
環保科技指「越柙犯」對公司沒影響
環保科技指「越柙犯」對公司沒影響
新世界鄭志剛搞埋鐘點陪月業務
新世界鄭志剛搞埋鐘點陪月業務
劉思明﹕中港地產股呈強勢
劉思明﹕中港地產股呈強勢
周顯﹕Webb提41瀕危股 證監料快做嘢
周顯﹕Webb提41瀕危股 證監料快做嘢
柏瑞：環球股市未見底 增持美債 安本唱反調 指A股估值吸引可買
柏瑞：環球股市未見底 增持美債 安本唱反調 指A股估值吸引可買
湯文亮﹕是誰要求放寬逆周期措施
湯文亮﹕是誰要求放寬逆周期措施
嘉湖第一城重現400餘萬放盤 代理料兩房年底前重返九成按揭行列
嘉湖第一城重現400餘萬放盤 代理料兩房年底前重返九成按揭行列
麗城海景戶860萬 低高峰價15%
麗城海景戶860萬 低高峰價15%
萊坊料樓價不會如97年「懸崖式」下跌
萊坊料樓價不會如97年「懸崖式」下跌
凱滙最快本月獲批預售 大部分設傳統廚房
凱滙最快本月獲批預售 大部分設傳統廚房
TWELVE PEAKS 1號屋6.66億 實呎14萬破頂
TWELVE PEAKS 1號屋6.66億 實呎14萬破頂
怡東酒店獲批「增高」4層至30樓
怡東酒店獲批「增高」4層至30樓
尚譽首宗租賃 呎租高見77元
尚譽首宗租賃 呎租高見77元