李聲揚﹕市差「夢想」不值錢

港股科技股估值較合理 跑贏美股

有趣的是，近期反而看見港股跑贏美股，相信主要仍是因為估值。美國科技股全線由高位回調，也是相當合理。騰訊業績仍算令人滿意，至少仍有盈利增長，現金流仍然強勁，估值或許昂貴，但不是離譜。相對地，美股不少科技公司百倍千倍市盈率，甚至部分連盈利也未有。市况好、銀根鬆時，大家當然樂於追逐夢想，但現在市况逆轉，風險胃納收縮，投資者會心想：不要和我說夢想，最好給我股息，沒有股息也至少要有盈利。

所以回歸現實，筆者認為現水平仍不應太進取投資港股。但坐以待斃也不是辦法，不投資只能保證跑輸通脹。現水平其實仍可留意本土公司，例如筆者10月尾在〈樓巿跌勢已成〉一文提過大家樂（0341）、大快活（0052）、維他奶（0345）、莎莎（0178）等等，企業管治相對不俗，仍然可以跟進。

不宜進取 可留意本土公司

另外當然還有經常上報的國泰航空（0293）。〈樓巿跌勢已成〉一文中筆者也有推介，結果文章一出，國泰即爆出泄露客戶資料的醜聞（筆者作為客戶也不幸中招）。但在醜聞後，股價稍為跌破10元，去到9年新低後，瞬即反彈至近11元，明顯跑贏大市。

固然油價急跌是航空股跑出的原因之一，但另一教訓是——市况往往反應過度。事實上傳媒或評論員當然要搶眼球，只會寫「最壞情况」要罰40億元。不過，股票從來不講「最壞情况」（「最壞情况」中美核戰當然所有歸零），只講機率。國泰事件再一次看到何謂「別人恐懼時我貪婪」。

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[李聲揚 股市非常道]