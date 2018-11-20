結婚置業實現後才訂長遠計劃

小玲目標是兩年後結婚，預算經費約30萬元，並買樓建立小家庭，目標樓價約500萬元，結婚、置業等費用將和未婚夫各承擔一半，又計劃婚後一年生小朋友。小玲有以下疑問：兩年後買樓（目標樓價500萬元）是否在可負擔的水平？首期為多少？此外，若向銀行借貸，應選擇浮動利率或固定利率呢？小玲工作繁忙，也不善投資，只懂購買藍籌股，可否提供理財建議？

低息環境宜選浮息按揭

首先在選擇按揭息率方面，在低息環境，利息佔供樓額也較少，採用浮息按揭較有利；相反，在高息年代，定息按揭較有利，因較易控制供款水平。所以小玲在低息環境可選擇浮息按揭，亦應保持儲蓄習慣，若利息上升，可考慮將積蓄作部分還款，減輕經濟負擔。現時仍可視為低息年代，但小玲應多留意市場變化，並調節策略。

根據現時銀行的指引，樓價500萬元的按揭首期最少為兩成（首期連同相關費用共約132萬元），若選擇30年還款期，以2.35厘年利率計算，每月按揭供款約1.75萬元，每月最低薪金要求約4.2萬元，以小玲一人的薪金，可能兩年後仍未達標，但若與未婚夫聯名購買應問題不大。若小玲日後希望多買物業作收租用途，可考慮先除去現有物業其中一人業權，才能減低印花稅支出。

置業前預留9個月儲備

置業前，資產亦需預留9個月的儲備，包括供樓支出（約27萬元）以作不時之需，連同需負責的結婚、首期等費用，兩年後總儲備約108萬元。以每月儲蓄2萬元的速度，若持有的港股每年有6%的增長，兩年後資產可增至約112萬元；雖然預計可達成目標，但筆者建議儲蓄時間久一點才置業較理想，因日後裝修、添置家具也需要資金。

最後，筆者提議小玲要留意以下情况，包括年尾稅關每月要預留2000元作交稅，所以儲蓄速度或會被拖慢；此外，兩年後按揭息率水平，利率上升對樓價有一定的下調壓力，但同時會令按揭支出增加，那時是否入市良機，要看當時的環境而定。

投資理財策略方面，要實現「結婚+置業」這個較短線目標，不可以太進取，近期投資市場受制於中美貿易戰、強美元等因素，可先選收息類、收租的類股票或基金，待結婚、置業目標實現後才再訂較長遠策略。

小玲也提及希望婚後一年生小朋友，這也是人生另一大目標，但請留意結婚置業對人生及財政規劃有很大的改變，筆者建議不要太早定論，待婚後穩定下來再作商討。

鄺翠玲 美聯金融集團高級副總裁CFPCM

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