應對危機 朱克伯格管治作風傳「變激」

與營運總監關係一度緊張

知情人士透露，朱克伯格今年春指摘49歲的桑德伯格及其團隊未有妥善處理劍橋分析（Cambridge Analytica）濫用用戶數據、干預美國大選的事件。朱克伯格又告訴她，應更積極地審查平台上的有問題內容。桑德伯格事後向朋友透露，她當時想是否要擔心被解僱。

消息指出，朱克伯格私下向公司高層稱，外界對劍橋分析的爭議有些歇斯底里的反應。朱克伯格之後認真處理這些問題，並花了數十億美元來應對。消息指出，朱克伯格對fb最近數月事件的改善感到高興。他上周向記者稱，桑德伯格是「我非常重要的合作伙伴，並將繼續如是」。

消息表示，朱克伯格認為，在安穩的時期，高層可採取較緩慢的行動，確保所有人也同意關鍵決策，但面對政界、投資者和用戶的抨擊，就需採取更果斷的行動。知情人士稱，上周五在加州fb總部一個答問大會，有員工問朱克伯格是否可通過發布關於解僱違規者的內部數據，以阻止員工泄密。朱克伯格稱，fb確實有解僱泄密者，但員工士氣低落的根本原因是媒體的攻擊。知情人士稱，朱克伯格相信更強硬的管理方式，對解決公司內、外的挑戰是必要的。

fb發言人的聲明稱，過去兩年fb在確定一系列問題時過於緩慢，但當fb確認問題，就採取了強而有力的措施來應對，並防患未然。不過《紐約時報》上周報道稱，fb聘用公關公司，撰寫文章批評競爭對手Google 和蘋果，又提出「金融大鱷」索羅斯是反fb幕後推手，以淡化劍橋分析醜聞對fb的影響。桑德伯格和朱克伯格均表示，聘請公關公司的決定，是fb傳訊團隊所為，令很多員工不滿。

今年有十幾名高層辭職

fb今年5月才進行大規模改組。消息表示，在新的行事作風下，fb今年約有十幾名高層辭職。高層動盪會影響一些產品決策，打擊員工士氣。fb目前股價已由早前峰值跌36%。現任和前任fb員工向《華爾街日報》稱，許多員工對負面消息及不斷重組感到沮喪。不過fb仍然盈利豐厚，第三季利潤超過50億美元，只是利潤率面臨壓力，部分由於網上保安的支出增加。fb上月才聘請了英國前副首相克萊格（Nick Clegg）擔任環球傳訊負責人，這是自桑德伯格於2008年加入fb以來，該公司最矚目的招聘。

（華爾街日報）

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