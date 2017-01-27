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蘋果再削單 股價挫3％拖累道指早段跌逾400點

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，蘋果在聖誕銷售旺季前，削減3款在9月推出的新iPhone訂單，當中iPhone XR的減幅最大。消息表示，蘋果10月底要求供應商將9月至明年2月的7000萬部XR訂單削減三分之一。不過面對中國手機生產商的激烈競爭，以至智能手機市場趨於成熟，消息指蘋果在過去一周再要求供應商進一步削減XR的生產計劃。蘋果股價昨早段跌逾3%至187美元水平，拖累道指早段跌逾400點。蘋果股價已較本月初公布業績前下挫15%。亞馬遜、facebook等主要科技股早段受壓，半導體股同樣捱沽，納指早段跌2%，標普500指數跌1%。

消息人士稱，市場對新iPhone的需求低於預期，加上蘋果決定提供更多的iPhone型號，為供應鏈造成混亂，也使蘋果更難預測其手機銷量及所需的零件數量。蘋果最初亦對上一代的iPhone X生產預測過於樂觀，令許多供應商受損。蘋果隨後在2018年頭3個月，將iPhone X產量削減約2000萬部。今年的減產使至少3家iPhone主要供應商Lumentum、Qorvo和Japan Display出現產能閒置和庫存積壓。這3家公司早前已下調季度盈利預測。蘋果供應商股價集體下滑。Lumentum早段跌逾7%、Universal Display跌4%、Qorvo跌2%

iPhone年銷量高位跌6%

這已不是市場首次傳出蘋果削減新機的訂單。本月初《日經新聞》報道，蘋果已通知手機組裝商富士康及和碩，暫停為XR增加生產線的計劃。消息稱，富士康最初為XR準備了近60條組裝線，但最近只用約45條。不過蘋果財務總監Luca Maestri早前向《華爾街日報》稱，試圖根據供應商的數據來判斷蘋果設備的需求可能會產生誤導，因為供應商也會為蘋果的競爭對手提供零件。iPhone近年銷量增長乏力，自2015財年觸頂以來，iPhone年銷量下降了6%至2.177億部。蘋果已宣布，季績不再提供iPhone、iPad和Mac的銷量。

美元偏軟 油價跌逾1%

此外，衡量建築商信心的美國11月NAHB房產指數由68跌至60，是2014年2月以來最大跌幅。美元昨日偏軟，兌日圓報112.47。俄羅斯未對原油減價表態，國際油價昨跌逾1%。

（華爾街日報）

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